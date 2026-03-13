Mâncarea este din ce în ce mai procesată și mai ușor de mestecat, nu consumăm suficiente legume și cereale integrale bogate în fibre, nu stăm prea bine la capitolul hidratare, cât despre mișcare făcută regulat, ce să mai vorbim! Noi ne-am lenevit și intestinul la fel.

Constipația afectează o persoană din patru și apare mai frecvent la femei, odată cu înaintarea în vârstă. Nu este un semn de boală, ci mai degrabă consecința unei alimentații dezechilibrate și a unui stil de viață sedentar.

Cum putem scăpa de constipație în mod natural

Beți multă apă, mai ales la trezire și între mese. Avem nevoie de 6-8 pahare de apă/zi, care înmoaie bolul alimentar și permite o evacuare mai ușoară a intestinului. Tot o formă de apă sunt supele, ciorbele și salatele. Consumați legume la fiecare masă, de preferință proaspete și neprelucrate termic, au proprietăți laxative.

Cât despre fructe, nu le transformați în suc, ci mestecați-le ca atare, cu tot cu coajă. Fructele uscate precum prune, smochine și caise conțin sorbitol, un alcool de zahăr care are rol prebiotic și reglează tranzitul intestinal.

Alimente care cresc riscul de constipație

Toate produsele de origine animală precum carnea, peștele, oul și brânza conțin proteine și grăsimi și niciun gram de fibre, prin urmare nu există reziduuri de eliminat. Alimentele ultra-procesate și ambalate, zahărul, dulciurile, produsele de cofetărie și patiserie și făinoasele rafinate constipă. Orezul, pastele, cartofii și pâinea albă, bananele și ciocolata fac bine la creier, dar nu ajută deloc intestinul.

La polul opus, toate produsele de origine vegetală favorizează tranzitul intestinal. Produsele lactate fermentate de tip iaurt și lapte bătut conțin fermenți activi cu rol probiotic care reglează digestia. Nici cerealele integrale, fulgii de ovăz și tărâțele nu trebuie uitate din meniu, conținutul lor crescut de fibre previne constipația. Și leguminoasele sunt bogate în fibre, fasolea boabe, lintea, mazărea și năutul se consumă de minimum 2 ori pe săptămână.

Stresul și anxietatea, factori agravanți pentru constipație

Cafeaua este de mare ajutor în cazul celor cu tranzit încetinit, cafeina stimulează musculatura netedă din peretele intestinal, relaxează sfincterele și accelerează progresia bolului alimentar. Beți o ceașcă de cafea dimineața la trezire, cu un pahar mare de apă și apoi câte o cafea după fiecare masă.

Sedentarismul este principala cauză a constipației, când stăm pe scaun și în canapea intestinul este paralizat. Deci mișcați-vă cât mai mult, indiferent că mergeți pe jos, faceți curățenie sau dansați. Țineți cont că stresul și anxietatea sunt factori agravanți pentru constipație, sănătatea digestivă depinde de echilibrul nostru fizic și psihic.

Tehnicile de respirație și de relaxare, yoga și masajul abdominal regulat sunt remedii eficiente pentru un tranzit intestinal optim. Nu abuzați de produse laxative, constipația dispare de la sine dacă avem un stil de viață echilibrat și un meniu adecvat.