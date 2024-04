Prea mult curent electric într-o zonă din creier înseamnă epilepsie. Cum se pot manifesta crizele

Emoțiile sunt curent electric. Crizele epileptice, adică prea mult curent electric produs în creier, se pot manifesta prin trăiri emoționale. Inclusiv prin bucurie, dar în situații nejustificate.

Funcționăm la propriu pe curent electric. „Sunt bucuros!”. Conexiunea electrică dintre neuroni ne face să ne simțim bucuroși. Emoțiile, gândurile și amintirile sunt impulsuri electrice.

Dr. Irina Oane, medic specialist neurolog: „Nu funcționăm doar pe curent electric, ci și chimic. Am putea să vedem creierul ca o casă cu mai multe camere, fiecare cameră e specializată, în baie facem duș. Există zone specializate cu care vedem, auzim. Într-o casă există zone de comunicare, cum e livingul. Așa e și în creier”.

Trei centimetri în laterale. Lobii temporali. Aici găsim o aglomerare de structuri cu multe funcții. Și colaborări. Amigdala ne controlează emoțiile. Hipocampul înseamnă memoria, câțiva centimetri în lateral, vedem și auzim. Însă, când se produce prea mult curent electric într-o zonă din creier, apare epilepsia. Nu se manifestă doar cu simptome evidente - cădere și convulsii. Uneori, simptomele sunt subtile. Un miros, o imagine, un sunet. Aceeași informație, repetată într-un tipar. Înseamnă o criză epileptică.

Conf. univ. dr. Ioana Mîndruță, medic primar neurolog: „O criză epileptică reală se poate manifesta exclusiv prin trăiri emoționale. Chiar și exemplu pozitiv pot să dau. Am pacienți, care, în criză, simt o bucurie, o stare de relaxare, de fericire intensă, bruscă, inexplicabilă, urmată de un hohot de râs. E același lucru de la un episod la altul, e stereotip. Am avut senzația că am mai văzut o dată și mi s-a părut plăcut sau simt o teamă, o frică, un gând care tot apare și îmi domină mintea. Aceste episoade, așa zis emoționale, survin pe ani de zile, reprezintă un număr mare de crize”.

Curentul electric din creier se evaluează prin investigația numită EEG. De ce să vă adresați unui medic neurolog, când percepi diverse senzații, repetitiv, într-un tipar? Dacă vorbim despre epilepsie cu simptome subtile, boala evoluează. Și reacționează greu la medicamente. Pentru 70% dintre pacienți, boala descoperită devreme înseamnă acces la medicamente eficiente. Permit o viață normală. Fără crize.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: