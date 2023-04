OMS: Carnea de animal tânăr crește riscul de pietre la nivelul rinichilor cu 250%

Același animal, la vârste diferite, are valențe distincte - valabil mai ales pentru sursele de carne roșie. Medicii atrag atenția că preparatele din miel au cantități mari de purine. Un tip de proteina, pe care o găsim doar la animalele tinere, în organe ori în carnea de vânat.

Dr. Damian Șerban, medic de familie: „Efectele pe termen mediu și lung sunt acumularea de acid uric în diverse structuri ale organismului, fie sub formă de calculi la nivel renal și apare litiaza urică, care este problematică. Poate să ducă la infecții, la blocaje și așa mai departe. Deci acei calculi. Pietrele la rinichi”.

O variantă ar fi carnea de berbec și de oaie. Ideal, în amestec cu vită, așa cum se întâmplă adesea în bucătăria orientală.

Costel Nechifor, măcelar: „Carnea de oaie are grăsime, are gustul. Și vita are consistența. E o mâncare curată”.

În privința cărnii de oaie, părerile sunt radicale... ori o adori, ori- la propriu- nu poți s-o înghiți. Însă tabloul valorilor nutriționale e incontestabil. În numai 100 de grame de carne de oaie avem jumătate din necesarul zilnic de proteine și peste 40% din vitamina B6 utilă organismului. Însă în aceeași cantitate e și o treime din nivelul permis de colesterol. Asta pentru că seul- grăsimea de oaie- are mai mulți compuși saturați decât cea de porc sau de vită.

Metodele de gătire obișnuite și considerate neriscante sunt la cuptor, prin fierbere, la abur, la grătar- dar la distanță de flacără, în sensul că dacă flacăra ajunge să ardă carnea acea parte devine toxică. Cât despre miel... ar trebui să ne limităm la câteva mese pe an și să alegem oricum carnea de berbecuț de peste 30 de kilograme. Carnea mieilor mici e oricum foarte bogată în țesut conjunctiv, care se topește la gătit.

Dr. Damian Șerban, medic de familie: „Acelea sunt structuri proteice. Deci acea gelatină nu este grăsime. Sunt proteine. E adevărat, de proastă calitate. Este un subprodus pe care putem să-l consumăm dacă ne face plăcere, cum se întâmplă în cazul piftiei”.

Oricum, medicii amintesc regula de aur- să păstrăm moderația. Carnea roșie poate fi indigestă, mai ales pentru cei care au ținut post.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 09-04-2023 11:00