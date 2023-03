De ce este important să consumăm carne, ouă și lactate. Câte grame de proteine are fiecare aliment

Carnea, oul și lactatele. Doar aceste alimente conțin proteine complete. Intră în tubul digestiv și, din ele, organismul își extrage cărămizile din care suntem construiți. Le numim aminoacizi. Toți aminoacizii necesari vieții vin din alimentele de orgine animală.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Organismul își ia cărămizile și aruncă ce nu-i mai trebuie – acidul uric rezultă din acest proces. Un rinichi sănătos, care nu a fost afectat niciodată de nimic, elimină produșii care rezultă din proteine”.

De ce să nu excludem din dietă zilnică proteinele din carne, ouă, lactate? Pentru că din acestea ne refacem fiecare celulă. În lipsă, apare malnutriția.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Malnutriția, nutriția proastă, nu înseamnă că slăbești, ci că în interior celulele și țesuturile nu mai primesc ce au nevoie. Malnutriția este un important factor pentru moarte. Malnutriția nu e neapărat ceva ce se vede cu ochiul liber. Poți să ai malnutriție, fără să fii piele și os”.

Dr. Iolanda Vivișenco, medic primar pediatru: „Sistemul imunitar e format din celule și anticorpi. Anticorpii sunt niște proteine. Ca să fac anticorpi, am nevoie de proteine. Lipsa proteinelor din alimentație înseamnă malnutriție. Are ca efect secundar neformarea de anticorpi. Imunitatea slabă, infecții frecvente. Este una din consecințele malnutriției. Celulele imunitare sunt și ele construite din proteine. Fără proteine nu am cum sa construiesc un sistem imunitar”.

Și dacă rinichiul este într-un stadiu de incapacitate funcțională, proteinele de origine animală nu se exclud. Doar le calculați alături de medicul dvs.

Dar câte proteine să consum zilnic dacă rinichii sunt sănătoși, deci funcționali. Mai întâi mă urc pe cântar. Și încep să fac calcule simple.

1 gram de proteine, de orgine animală, per kilogram corp. În fiecare zi. Spre exemplu, pentru un adult de 70 de kilograme – 70 de grame zilnic.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Câte proteine vin din 100 de grame de carne? Câte protein vin din 100 de grame de brânză? Din ambele - 20 de grame de proteine. Dacă într-o zi au mâncat 100 de grame de șnițel, 100 de grame de carne de pui în crud - ai luat 20 de grame, două felii de brânză – ai făcut 40 de grame”.

Din 100 de ml de lapte vin 3 grame de proteine. Dintr-un ou - 7 grame de proteine. Din 100 de grame de carne – 20 de grame de proteine. Din 100 de grame de brânză – tot 20 de grame.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 21-03-2023 08:10