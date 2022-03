Monodieta sau felul în care te ajută să slăbești mâncând același lucru în fiecare zi

O săptămână, aceeaşi mâncare. Repetăm, şi astfel reducem pofta de mâncare exagerată.

Monodieta este o pauză, şi nu un stil de viaţă. Haideţi să vedem cum facem pauza. Începe Doctor de bine.

Când vine vorba de cure de slăbire sau regimuri Detox, monodieta are și ea un loc aparte. După cum îi spune și numele, monodieta înseamnă consumul unui singur fel de mâncare timp de câteva zile.

Nu vă gândiți că e vorba de prăjituri cu ciocolată sau cartofi prăjiți, alimentele permise sunt legumele, fructele sau cerealele.

Nu este vorba de o cură de slăbire, ci mai degrabă de o pauză metabolică și digestivă pe care o acordăm organismului. Și mintea noastră ia o pauză, monotonia alimentară din timpul dietei ne ajută să uităm de pofte și fantezii culinare.

Regim recomandat după perioade de abuzuri

Acest regim este recomandat după perioade de abuzuri alimentare, pe post de cură detox. Timp de 3-5 zile putem consuma un singur tip de fructe (de ex. mere sau struguri), un singur tip de legume (de ex. morcov sau dovlecei), un singur tip de cereale, de ex. orez. În acest fel aparatul digestiv procesează un ingredient unic și funcționează la relanti.

Limitarea la un singur preparat nu stimulează simțurile, nu mai contează senzațiile alimentare, important este să permitem organismului să se regenereze și să elimine toxinele.

E recomandat să începem cu o perioadă pregătitoare, după cum urmează:

În prima zi eliminăm zahărul, produsele procesate și făina albă; se consumă legume și fructe proaspete, cereale integrale și oleaginoase.

În a doua zi se elimină produsele de origine animală și cerealele cu gluten; se consumă legume, leguminoase și cereale fără gluten.

În a treia zi se elimină produsele pe bază de soia și leguminoasele pentru a trece la o alimentație compusă din legume fructe și cereale fără gluten.

Putem trece apoi la monodietă timp de 3-5 zile. Există și varianta în care ținem monodietă o zi pe săptămână ca un fel de post alimentar. Este ideală în perioada verii, când vrem să facem o cură de fructe (cireșe pepene sau struguri). Chiar dacă se consumă un singur aliment, el poate fi preparat în moduri diferite.

Merele de exemplu pot fi consumate proaspete, coapte sau făcute compot. Legumele pot fi făcute salată, supă cremă sau gătite la cuptor. Ierburile aromate și condimentele precum scorțișoara sunt permise.

Monodieta nu poate fi ținută pe termen lung

Ideal este să facem monodieta în weekend când suntem mai liniștiți și avem timp să ne organizăm. Pauza digestivă trebuie acompaniată de o pauză generală. Mai puțin efort fizic și psihic, mai puțină mâncare, mai mult somn, calm, relaxare și hidratare.

Acest tip de regim nu poate fi ținut pe termen lung, nu acoperă nevoile de nutrienți ale organismului. Nici activitate fizică intensă nu trebuie să facem în timpul dietei, aportul caloric redus nu asigură energia necesară mișcării.

Atenție și la momentul în care ne întoarcem la o alimentație normală, dacă nu am renunțat la obiceiurile proaste și la produsele nesănătoase, riscăm să ne îngrășăm.

Monodieta nu este o soluție miraculoasă la kilogramele în plus, ci mai degrabă o pauză luată de la mâncare. Și de la gândul la mâncare!