Importanța apei și a hidratării. Cât și cum trebuie să consumăm lichidele

Hipotalamusul este centrul de comandă din creier. Când nu beți apă o vreme, receptorii din vasele de sânge îi spun că tensiunea scade și nivelul de sare este ridicat.

Din această cauză, hipotalamusul crește secreția hormonului anti-diuteric. Vasele de sânge se contractă și presiune sângelui revine la normal. Hormonul anti-diuretic îi spune rinichiului să absoarbă apa și să rețină săruri.

Nu știm că se întâmplă, dar simțim aceste reacții în lanț. Ne este sete. Nu bem apă, pentru că nu putem, pentru că avem treabă, pentru că am uitat. Urina devine concentrată și închisă la culoare, devine dovada obiectivă a deshidratării.

Suntem la spitalul de nefrologie Doctor Carol Davila, unde specialistul ne spune cum vor rinichii să bem apă.

Conf. univ. dr Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Revenim la comparația dintre o gimnastă și un culturist, suprafața corporală prin care se pierde apă la transpirație diferă, deci culturistul o să aibă nevoie de mai multă apă decât gimnasta. De asta nu poți să spui că exită o cantitate fixă de apă, pe care trebuie să o bei într-o zi. Dacă nu ai o suferință a creierului, organismul e deștept și îi funcționează senzația de sete, deci când ți-e sete, bei apă.

Apa este mai bună decât orice alt lichid bun la gust și chiar decât sucurile făcute acasă. Hidratarea adevătă se face cu apă și se bea după cum îți dictează setea, tinând cont de factorii de mediu în care ești”.

Prof. univ dr. Ștefan Voicu, Facultate de inginerie chimică și biotehnologii: „Nu apa ca atare ne hidratează, ci apa care are un conținut de săruri ne hidratează. Ce fel de săruri? Cele care sunt esențiale: potasiu, sodiu, calciu. Avem așa ceva în apa? Avem! Ar fi o problemă să bem apă, care nu le are, dar ar fi o problemă. Care apă nu are săruri? Apa distilată, apa pură sau apa ultra-pură. Asta e foarte dăunătoare sănătății pentru că, odată ce este introdusă în organism, nu face altceva decât să dilueze nivelul sărurilor, iar acest nivel foarte diluat poate duce inclusvi la deces”.

Sărurile numite sodiu, potasiu, calciu fac inima să bată, adică să aibă activitate electrică, și determină creierul să aibă activitate electrică, altfel spus să trăiască.

