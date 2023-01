Expunerea la informații vizuale crește capacitatea cognitivă și pornește mai devreme pubertatea. Explicațiile specialiștilor

Hipotalamusul, situat în creier, conţine ceasul biologic. Expunerea masivă la informaţii vizuale determină această structură să pornească mai răpede pubertatea. În cazul ambelor sexe.

Dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Primul semn că începe pubertatea este că un hormon, numit LH, începe să se secrete noaptea. Când copilul e mic, acest hormon nu se secretă.”

Homonul LH începe apoi să se secrete și ziua. Așa începe adolescenta. Procesul e controlat de creier.

Hipotalamusul și hipofiza, ambele structuri situate în cutia craniană, comandă apoi ovarele și uterul - în cazul fetelor.

Iar la băieţi - testiculele.

Toate aceste structuri sunt influențate de expunerea masivă la informație vizuală - prin telefon ori computer.

Dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: „Este prea multă informaţie. Este limpede că și de acolo este un factor, care face ca maturizarea copiilor să fie mai rapidă, și pe cea sexuală și pe cea cognitivă.”

În cazul fetelor, o parte importantă a pubertății este ciclul menstrual. Ovarele eliberează câte un ovocit, o celulă reproducătoare feminină. Dacă aceasta nu e fertilizată, apare menstruația.

De la debut și până la 18 ani, menstruațiile nu au reguli. Aceasta arată doar imaturitatea tuturor organelor implicate în proces.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar ginecolog: „Faptul că nu au menstruație în fiecare lună nu înseamnă patologie. Nu înseamnă că sunt bolnave.”

Abia la 18 ani apare așa numită regula personală, adică un tipar care va fi urmat, normal, în fiecare lună de către ciclul menstrual.

Dr. Ruxandra Dumitrescu, medic primar ginecolog: „O fată de 18 ani știe ce regulă are, cum e mentruația ei, la cât timp vine și durează. Ea va trebui să își urmărească această repetare a propriei reguli. Dacă are o mentruația la 28 de zile, și nu se mai respectă, trebuie să meargă la medic. Dacă apar 2 menstruații într-o lună trebuie să meargă la medic, dacă are orice abatare de la regulă în generală trebuie să meargă la medic.”

Din perioada pre-pubertara, un copil, indiferent că e vorba de o fată sau de un băiat, are nevoie de control endocrinologic. În lipsa problemelor. Endocrinologul apreciază normalitatea creșterii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 11-01-2023 08:17