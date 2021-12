”Doctor de bine”. Sfaturi pentru viitoarele mame: când și cum se face monitorizarea sarcinii

Prima ecografie în timpul sarcinii ar trebui făcută la 5-6 săptămâni, spun medicii. Așa se poate stabili că nu este vorba de o sarcina extra-uterină, lucru care ar putea duce la complicații extrem de grave, inclusiv la decesul femeii.

Iar femeile care știu că au diabet trebuie să urmeze anumiți paşi în timpul sarcinii, astfel încât bebeluşul să se nască fără probleme.

Dr. Andrei Oncescu, medic primar obstetrică ginecologie: ”Trebuie să fie luată în urmărire de către un diabetolog, să aibă un regim corespunzător, un regim caloric adecvat, să-şi monitorizeze glicemia. În cazul în care aceasta nu poate fi ţinută sub control, se poate administra chiar şi insulină în timpul sarcinii. Este o boală care trebuie monitorizată foarte bine, pentru că altfel putem să avem surprize neplăcute spre sfârşitul sarcinii. Un copilaş dintr-o mamă care are diabet gestăţional şi poate să dezvolte mai târtziu diabet de tip 2, are şanse la rândul lui să dezvolte diabet''.

