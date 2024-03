De ce nu este bine să luăm medicamente după ureche, doar ca să ne simțim mai bine. Ce spun medicii specialiști

„Mă doare capul, cred că am răcit”. Câți dintre noi nu spunem asta și luăm medicamente să ne simțim bine, fără să mergem la doctor?

Medicamentele anti răceală acționează direct la nivelul bacteriilor din intestin. Le distrug. Și poate apărea astfel așa-numitul sindrom de intestin permeabil. Odată ce intestinul e permeabil, toxinele din colon trec în sânge. Apare inflamația generală.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Dacă avem nevoie de orice fel de antibiotice sau antiacide sau antiinflamatorii, le folosim atât timp cât ne fac bine. Nu le folosim pentru că e curent afară, pentru că a fost frig sau a bătut vântul. Vorbim despre efectele lor distructive asupra acestor bacterii. Medicii au protocoale, așa se și numesc ghidurile de prescriere, de exemplu un antiinflamator sau un antitermic maxim o zi după ce ne-a scăzut febra, nu preventiv să fie luat. Cu toții avem în geantă măcar un ibuprofen, și nu doar el, ci toată clasa lui, și aspirină. Niciunul nu trebuie luat preventiv, placebo. Noi să facă puțin bine, nu ne jucăm cu medicamentele, nu sunt bombonele”.

Antiinflamatoarele, medicamentele antiacid, antibioticele. Luate fără sens, ajung la nivelul bacteriilor din intestine și produc haos. Așa apare inflamația. Intestinul devine permeabil.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Inflamația înseamnă că se întâmplă un dezechilibrul. Trebuie rezolvat de celulele specializate, adică de celulele imunitar și ele de unde vin? Din sânge. Și cum trec ele în intestin, trebuie să își facă loc și creste permeabilitate adică se se relaxează această barieră, ca să treacă aceste celule, dar odată cu celulele, imaginați-vă, trec bacterii în sânge”.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „În loc intestinul nostru să respingă și să ducă spre excreție toate substanțele, care au rezultat din metabolism, și care sunt toxice, le lasă să treacă din nou în fluxul sanguin”.

Aceasta înseamnă inflamația sistemică. În această situație, cel mai afectat organ e creierul. Același efect îl are și inflamația produsă de grăsimea dintre organele interne. Permanent. Nu doar din când în când, așa cum fac medicamentele. 90% dintre celulele organismului uman sunt bacterii bune. Trăim în prietenie cu ele prin hrană diversă, zi de zi, dacă ne mișcăm, dar și dacă limităm zahărul, iar dacă am ajuns deja la obezitate, bacteriile își revin odată ce tratăm boala. Noi studii arată că intestinul permeabil poate fi readus la normalitate cu bacteriile numite akermansia. Recomandate, însă, tot de medic.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Akermansia municinifila nu are niciun efect secundar, dar nu are efecte vizibile imediat. Se poate da pe un profil de siguranță ridicat. Ce fac? Cresc stratul de mucus de la nivelul colonului și atunci nu mai are cum să se producă hiperpermeabilitatea aceea”.

Colonul nu mai lasă deșeurile să treacă în sânge, iar inflamația se reduce.

