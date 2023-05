De câte ori este recomandat să mergeți la dermatolog în cazul leziunilor apărute pe piele. Pot duce la apariția cancerului

Diferențele ne spun că e momentul, înainte de vară, să mergem la dermatolog.

O dată la șase luni mergeți la dermatolog și arătați-i toate leziunile de pe pielea dumneavoastră, fie că sunt vechi ori noi. Leziuni se numesc alunițele sau petele pigmentare, dar și porțiunile din tegument mai tari ori cu structură schimbată.

Dr. Tiberiu Tebeica, medic anatomie patologică: „Să se alarmeze când observă ceva nou, care crește pe piele. Un coș poate dura o saptămâna două, folosesc un termen din popor, Dacă persistă o lună, automat trebuie să ceară părerea dermatologului”.

Andreea Groza: Celulele care formează exteriorul pielii se numesc keratinocite. Deasupra lor, ca un scut, stă o substanță neagră, care dă și culoarea pielii. Acest scut negru e subțire, pielea are culoare albă. Persoanele cu pielea deschisă sunt în cel mai mare risc în fața soarelui.

Dr. Tiberiu Tebeica, medic anatomie patologică: „Sunt mai predispuși să înmagazineze o cantitate mai mare de radiații și, automat, au un risc mai mare de a dezvolta probleme pe viitor. Explicația e simplă. Fototipul, adică culoarea piellii, e cantiatea de pigment. Cu cât e mai multă melanină, cu atât protejează ca un scut și nucleul stă bine mersi, nu suferă de la radiația ultravioletă și nu suferă mutații. Persoanele nu au risc mic de cancer. La persoanele care nu au multă melanină, nucleul e expus și se produc mutații”.

Așadar, o persoană cu pielea albă e mai predispusă la mutații în interiorul nucleului celular. Situația se numește cancer. Două tipuri de cancer de piele, numite carcinoame, invadează doar țesututurile din jur, nu și alte organe. Sunt cele mai frecvente. Al treilea tip, melanomul, are posibilitatea de a pleca prin vasele de sânge peste tot.

Dr. Mihaela Leventer, medic dermatolog: „Oamenii nu acceptă să își taie alunițe, că se imprăștie. Pe de altă parte, dacă se zgârie, e urgență să o scoată. Nu zgârietura produce cancer, cancerul era”.

Cel mai important factor de prognostic în melanom este grosimea tumorii. O calculează anatomopatologul.

Dr. Tiberiu Tebeica, medic anatomie patologică: „Un pacient cu un melanom de sub un mm grosime are șanse foarte mari să fie OK. Un pacient cu o grosime de patru mm, nu e mult, dar microscopic e imens pentru tumoră, un melanom cu peste patru mm sunt șanse să aibă deja metastaze. Dacă un melanom e excizat în fază incipientă, am salvat viața pacientului. Când un melanon are sub un cm grosime, șansele sunt foarte mari ca pacientul să se vindece”.

După diagnostic e recomandată investigația numită limfoscintigrafie. Aceasta detectează așa numitul ganglion santinela, adică ganglionul care primește primul celule tumorale din melanom. Ulterior, e recomandată investigația numită PET CT, care determină stadiul bolii.

