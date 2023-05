Un băiețel a fost tratat cu antibiotice pentru o simplă umflătură în zona gâtului și a aflat că are un tip rar de cancer

Un băiețel în vârstă de 10 ani s-a tratat cu antibiotice pentru o simplă umflătură în zona gâtului, iar ulterior a aflat că are cancer în stadiul III.

Alfie Yardley a fost supus unui test cu ultrasunete înainte de a i se face o biopsie pentru a i se îndepărta un ganglion limfatic din gât. Testele au confirmat că băiatul, pe atunci în vârstă de 10 ani, avea cancer în stadiul III.

El a fost adus de mama sa la spital pentru un nodul în zona gâtului care semăna cu o umflătură. Băiețelul a primit inițial un tratament pe bază de antibiotice.

După cinci zile de tratament, starea de sănătate a băiețelului nu s-a îmbunătățit. Băiețelul s-a întors la spital și a fost supus unui test cu ultrasunete înainte de a i se face o biopsie. Testele au confirmat că băiețelul avea carcinom nazofaringian în stadiul trei.

Cancerul nazofaringian este un tip rar de cancer care afectează partea gâtului care leagă spatele nasului de zona din spate a gurii.

„Așteptarea rezultatelor a fost o perioadă îngrozitoare. Am primit vestea devastatoare că nu era vorba de limfom și că Alfie are un carcinom nazofaringian în stadiul trei. Este un luptător”, a spus mătușa lui Alfie, conform The Liverpool Echo.

După un an de chimioterapie intensă, terapie cu fascicule de protoni și imunoterapie, Alfie s-a vindecat.

Mama băiețelului a vorbit povestit ziua în care i s-a spus fiului ei că este în remisie.

„A fost pur și simplu cea mai bună veste. Toate tratamentele l-au afectat foarte mult. Este uimitor să vezi că acum joacă din nou rugby și fotbal. Acum este în remisie”, a spus ea.

Sursa: The Liverpool Echo