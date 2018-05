Vârsta ideală la care ar trebui să concepeți un copil. Când poate apărea infertilitatea

Facem astăzi puţină anatomie şi fiziologie şi vedem diferenţele dintre fete şi băieţi. Iar reperul cu care lucrăm este procrearea.

De ce fetele trebuie să se gândească la o eventuală sarcina ideal între 18 şi 23 de ani, iar băieţii pot aştepta şi până la vârsta a doua? V-aţi întrebat vreodată asta? Cum, de altfel, aţi luat în calcul îmbătrânirea mai lentă a organismului la bărbaţi? Să vedem care sunt răspunsurile.

Doctor Andreas Vythoulkas, specialist infertilitate: "Dacă o femeie acum 20 de ani nu făcea un copil la 24 de ani, o arătau cu degetul că are o problemă. Acum dacă face la 24 de ani o arătă cu degetul, ce a înnebunit? E o chestiee de mentalitate. Nu natura nu are o problem cu noi noi avem o problemă cu natura".

Prea târziu se gândesc româncele cu studii superioare la un copil. Iar sarcina, deseori, nu are şanse să apară natural.

Pacient: "Trece timpul. Trece din păcate în defavoarea noastră pentru că ne luăm cu tot felul de lucruri, mai întâi carieră, o poziţie bine consolidată, niciodată nu e suficient, cred că indiferent de vârstă tot timpul o să mai avem ceva de făcut. Nu pleacă nicăieri nici cariera, nici serviciul, nici casele. Le vei găsi tot timpul acolo. Deci cariera nu pleacă, nu pleacă".

La aproape 40 de ani, a obţinut doi copii prin fertilizare în vitro.

Irina Manolache, pacient: "Am început să mă gândesc târziu. Cred că asta a fost prima greșeală, am început uşa mă gândesc târziu ca imi dorec copii, după 35 de ani. Îmi imaginam că copii se fac rapid. S-a întâmpla să rămân însărcinată şi să am două sarcini una după alta".

De ce trece diferit timpul pentru femei şi bărbaţi? Cei din urmă pot concepe şi la 60 de ani.

La șapte săptămâni de sarcină, capitalul gentic al viitoarul făt de sex feminin e deja format, cu alte cuvinte mămica abia a aflat că e însărcinată şi viitoare fetiţa are deja tot materialul gentic în propriile ovare. Aşa încep, de fapt, diferenţele în privinţa fertilităţii între fete şi băieţi.

Se numesc celule germinale, apar aşadar în viaţa intrauterină în structurile care vor deveni ovare. După formare, aşa numiţii foliculi din ovare cunosc o evoluţie spectaculoasă abia în adolescenţă. La fiecare mestruatie, o femeie pierde parte din aceşti foliculi. Numărul lor e stabilit genetic. Nu poate fi mărit prin medicamente.

Doctor Andreas Vythoulkas, specialist infertilitate: "Bărbaţii au capacitatea de a produce material genetic. Fabrică, dacă se poate spune, se produc spermatozoizi. Pot să funcționeze până la 60 de ani".

La fiecare 70 de zile, adică două luni şi un pic, un bărbat produce spermatozoizi noi. Chiar dacă aparatul genital îmbătrânește asemenea întregului organism.

Doctor Andreas Vythoulkas, specialist infertilitate: "Problema noastră nu e ca îmbătrânesc prea repede ovarele, că ovarele îmbătrânesc cum trebuie să îmbătrânescă. Problema e ca noi începem să ne gândim la un copil când sntem deja bătrâni. La pacintele mele care vin pentru un control, le spun că până la 30 de ani să aveţi primul copil născut. Dacă toate lumea gândea aşa, cazurile cu inferilitate din sala de așteptare erau mai puțin de jumătate".

În privința materialului genetic feminin, prezent în ovare, nu doar se pierde la fiecare menstruație ci după 30 de ani, calitate acestuia scade. Astfel încât chiar dacă mai există celule din care poate apărea o sarcină, calitatea lor o împiedică.

De aceea biologia trebuie respectată. În cazul femeilor, rezerva genetică poate fi apreciată printr-un test de sânge şi printr-o ecografie. Rezerva ovariană nu se consumă în sarcină şi dacă luaţi anticoncepţionale. La polul opus, se consumă major în caz de stimulare ovariană necesară în fertilizarea umană asistata.