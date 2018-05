Capcana detoxifierii cu sucuri naturale de fructe. Experiența Ramonei Păun

Ramona Păun, colega nostra de la ştirile din sport, a căzut în capcana detoxifierii cu sucuri naturale de fructe. Numai de bine sunt informaţiile de pe net în privinţa acestor băuturi proaspete şi pline de energie.

"Mi-aţi dat lumea peste cap şi nu ştiu ce să cred", spune Ramona după ce i-am explicat câteva principii anatomice. Şi i-am spus că e nevoie de o simplă testare de sânge, după consum, pentru a se convinge cât de nocive sunt, de fapt, aceste preparate.

Ramona Păun: "Ele aşa sunt gândite drept sănătoase. Am un istoric lung în privinţa teoriile despre sucrurile sănătoase, shake-uri, am citit foarte mult şi între timp am devenit o devoratoate de sucuri natural. Sucuri presate la rece şi mi-am cumpărat un storcător care nu oxidează fructele. Şi aportul e de nutrienți e şi mai mare. Am citit despre toate vitaminele şi mineralele să fac combinaţiile potrivie însă toată lumea este dată peste cap în acest moment."

Ramona Păun: "Tot ce am citit până acum desre sucurile naturale făcute în casă, totul era de bine, că au un aport nutritiv foare mare, sunt benefice pentru organism pentru că voi aţi demonstat toate teoriile astea şi nu ştiu ce să fac să continuu cu sucurile astea sau să mă opresc şi să le mănânc ca atare".

Când a inventat fructele, natura a luat zahăr. Se numeşte fructoză. L-a diluat în apă şi l-a combinat cu celuloză, adică fibre tari, imposibil de digerat de către oameni. În această variantă: zahăr plus apă, plus fibre, deci fructe comsumate ca atare sunt perfecte:

Doctor Mihaela Bilic, medic nutriţionist: Din cauza asta când noi mâncăm fructul ca atare, mestecându-l, nu avem niciun pericol atât vrem cât nu mâncam cu kilogramele, pentru că fructoza respectivă se absorbe lent în organism. În momentul în care noi extragem fructoza pură din fruct - pentru că asta înseamnă un fresh - avem esenţa de fructoză din 3 fructe un pahar de suc este echivalentul metabolic şi caloric cu un pahar de bere".

Ce se întâmplă în continuare?

Doctor Mihaela Bilic, medic nutriţionist: "Ca și alcoolul, fructoza fie că e din fructe, de suc direct din fructe sau din alcool îl solicită foarte mult deci, dacă vreţi să îi daţi o perioadă de pauză ficatului, nu consumaţi sucuri, nu consumați multe fructe. Ficatul dacă ar putea vorbi, ar spune: de ce îmi faci asta?"

În ficat, fructoza luată dintr-un suc de fructe sau din dulciuri se transformă în grăsime. Şi aşa apare ficatul gras sau steatoză hepatică.

Doctor Laura Ene, medic specialist diabet şi nutritive: "Ne cresc trigliceridele peste peste noapte. Trigliceridele în exces sunt grăsimile cere se depun pe ficat şi sunt grăsimile care conlucrează cu colesterolul pentru depunerea pe vase, accident vascular şi infarct miocardic".

Nu daţi sucuri de fructe copiilor pe motiv că sunt sănătoase.

Doctor Iolanda Vivisenco, medic primar pediatru: "La ora actuală se ştie că sucurile NU sunt sănătoase, pentru că ele reprezintă o cantitate mare de zahăr care trece prin orgasnism cu repercusiuni asupra pancreasului".

Pe un pancreas în formare obiceiul înseamnă diabet la vârste tinere şi schimbarea metabolsimului spre obezitate.

În ciuda performanţelor fantastice, creierul uman nu reuşeşte să numere caloriile care vin sub formă lichidă. Un suc de fructe e cea mai uşoară cale de îngrăşare.

Un fresh de fructe are 6 linguriţe de zahăr, la fel ca o băutură carbogazoasa. 6 linguriţe de zahăr înseamnă 300 de kilocalorii. Adică o masă de prânz din zahăr. Şi nu trebuie neapărat să ne credeţi pe noi, ci doar să vă faceţi un un test rapid- o glicemie, ca să vedeţi că va face un fresh de fructe.