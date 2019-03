De ce e periculos să mâncăm prea sănătos primăvara. Copii riscă boli grave

Spanacul de primăvară este minunat, însă nu este plin de fier, aşa cum spune o credință populară fără temei! Chiar dacă ar fi, organismul nu l-ar putea folosi.

Carnea în exces îngrașă. Un alt mit. Spre exemplu, un mușchi de vită consumă mai multă energie în organism decât aduce farfurie. De ce vorbim despre toate acestea?

Pentru că s-a încălzit afară şi, odată cu vremea bună, apare şi credinţa că trebuie să mâncăm mai sănătos, să dăm un restart organismului. E lăudabilă atitudinea, nu şi când are la bază orice altceva mai puţîn ştiinţa. Analizăm astăzi anatomic şi fiziologic aceste porniri, că să nu ne mai păcălim singuri.

Conf. dr. Costel Stanciu, Asociația Pro Consumatori: "Mă uit la mici și nu văd mici! Nu se numesc mici, ci mici vegetali. Din păcate, acolo avem de-a face cu amestecturi cu extrase pe baza de soia. Nu se uită nici pe eticheta, e foarte mică eticheta. Acel producător încalcă normele legislative, adică fontul să fie de 1,2 mm. Acolo fontul e zero virgulă ceva.”

Mai toate produsele de origine animală au căpătat alternative vegetale, foarte căutate de cei care îmbrățișează un astfel de stil de viață ori în timpul postului. Cele prelucrate industrial gem de aditivi. Absolut toate conțin acid citric.

Acidul citric, sau E 330, se sintetizează din specii de fungi, deci nu se extrage din citrice. Este considerat sigur și, din această cauză, nu s-a stabilit doză maximă admisă în alimente. Ce știm sigur este că acidul atacă dintii. Chiar dacă nu mâncați bomboane și prăjituri, dar consumați produse vegetale procesate, dintii suferă!

De aceea, produsele vegetale de calitate sunt doar cele preparate acasă. În propria tigaie nu le îndopați cu aditivi!

Mergem la o fermă organică de frunze. Au construit-o cinci frați, lângă Cluj-Napoca. Cel mai mare dintre ei a părăsit laboratorul dentar pentru Facultatea de Horticultură.

Pepe, proprietar fermă ecologică: “Ce am eu în mână aici? Avem kale. Are fier cum are și spananul, diferența este că din kale e ușor asimilabil. Dacă mâncăm asta crud putem să asimilăm puțin fier din ea, dar nu foarte mult.“

Analizăm acum o altă plantă, care crește și iarnă în seră. Mangold. Această fermă e producătoare de vitamina C și minerale. Atât ar trebui să găsim într-o frunză curată, indiferent de proveniență - agricultură ecologică sau sălbatică.

Acum răsar untișorul și urzicile. Cei mai mulți dintre noi le consumă pentru aportul de fier. Aceste frunze conțin vintamina C în cantitate mare, dar în privința fierului lucrurile sunt delicate. Fierul se numește non hemic și este greu de absorbit de către organimul uman.

Dr. Iolanda Vivisenco, medic primar pediatru: “Sursele de fier sunt reprezentate de carne, de gălbenușul de ou și nu așa, cum avem impresia, de legume. Sunt legume recunsocute că au un conținut bogat în fier, de exemplu spanacul, dar nu se absoarbe!“

Fierul se găsește în interiorul globulelor roșii din sânge, cele care transporta oxigen. Este însă prezent și în mușchi - atât cei vizibili, cât și cei din interiorul inimii. Și aici leagă oxigenul. În cazul copiilor, carență de fier din alimentație reprezintă un agresor puternic pentru zona creierului, responsabilă de gândire și de orientarea în spațiu.

Se numește proteină fibrilară. Și e conținută de mușchi. Organismul uman consumă zdravăn energie că să o digere, astfel incât mușchiul poate fi inclus în orice dietă drastică. E un bun exemplu de calorii negative - cele pentru care consumăm resurse imense în metabolizare.

Dar acest mușchi este şi plin de fier hemic. Absorbit de orgsnimul uman în proporție de 50% și folosit în totalitate.

Dr. Iolanda Vivisenco, medic primar pediatru: “Organizația Mondială a Sanatăţii spune că orice copil trebuie să primească surse de proteine animale, nu există nicio etapă de creștete a copiilor recomandată de a primi doar surse vegetale sau lactate și legume, pentru că pot să apară boli carențial, care sunt greu de corectat!”

Precum cei mici, şi un adult are nevoie zilnic de cantități mici de proteine din peste, carne roșie, brânzeturi, ouă. Plus Frunze, cât cuprinde. Vorbim despre mese complete din punctul de vedere al nutrienților. Care țin organismul uman în stare de sănătate. Și de mese care, cu siguranță, nu îngrașă!