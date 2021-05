De ce crema pentru protecție UV este un medicament. Timpul și soarele agresează constant colagenul

Colagenul este cea mai des întâlnită proteină din organismul uman, inclusiv sub piele se regăsește. De structura acestei substanțe depinde aspectul tânăr al fiecăruia dintre noi. Timpul și soarele o agresează constant.

Dr. Florin Juravle, medic primar chirurgie plastică: „Îmbătrânirea pielii înseamnă că pierdem a 0,1 mm pe an din grosime în fiecare an de la 20 de ani? După 30 de ani, soarele rupe colagenul şi îl distruge global şi fibrele elastice şi vasele de sânge e o distrugere globală. Rolul pielii e de protecţie, dacă ai un zid de aparate şi îi dai cu ciocanul şi toporul în fiecare zi îl faci mai prost.”

De aceea, e bine să aplicaţi creme de protecţie solară. Pe toate zonele neprotejate de haine - față, gât, decolteu, antebraţe. Iar în cazul celor care au chelie, crema se aplică şi pe scalp.

Oasele fetei menţin structurile ferme mult timp. Mai mult, tenul e plin de glande sebacee, care participă la regenerare şi dau aspect tânăr. Gâtul în schimb nu are nicio astfel de structura şi îmbătrâneşte mult mai repede. Sub piele găsim un muşchi subţire, numit platisma. E primul răpus de gravitaţie. Sub muşchi, nu avem oase, ci tuburi - unul prin care circulă aerul numit trahee, altul prin care circulă alimentele numit esofag.

Dar până la operaţii estetice, protejaţi-vă de acţiunea razelor ultraviolele. Acestea acţionează şi vara şi iarna.

Pe suprafeţele expuse la soare, cele mai periculoare tumori pe care le face pielea sunt între nervi şi colagen.

Dr. Tiberiu Tebeica medic primar anatomie patologică: „Există un spaţiu anatomic mic între nerv şi colagenul adiacent, tumora nu poate să sape în colagen pentru că e fier +beton. Dacă a ajuns la nerv, pe lângă nerv se insinuează foarte uşor, e un ţesut mai moale. Teaca nervului e un ţesutul moale care permite celulelor tumorale să avanseze.”

Afectează teaca nervului, apare un fel de anestezie locală. Zonele expuse permanent la soare, fără protective, trebuie verificate de medicul dermatolog la fiecare 6 luni.