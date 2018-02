Cum a dat jos Cove 14 kilograme în câteva luni. Cele 3 secrete

Tras ca prin inel, de parcă se însoară chiar el! Facem, astăzi, abecedarul slăbirii alături de Cove. Gata să aducă fericirea pentru o mică armată de mame şi flăcăii lor, în noua emisiune pe care o prezintă la ProTV.

Colegul nostru a reuşit să dea jos 14 kilograme, după o strategie bine pusă la punct. "Problema nu este de a slăbi ci de a te menţine", explica Cove. "Eu nu sunt cel mai bun exemplu în zona asta pentru că am slăbit atunci şi după… "

În ultimele luni, Cove a filmat pentru "Mă însoară mama" peste tot prin ţară. Dar şi în Cipru sau Tenerife. Nu a ratat bucătăria locală! I-am auzit scuzele, l-am înţeles...acum să vedem cum a reuşit să scape de kilogramele nedorită.

"Cel mai important lucru pentru mine a fost următorul: mâncatul la ore fixe. Am mâncat conform regulei, am slăbit 3-4 kilograme într-o săptămână. A treia săptămână a fost o perioadă agitată şi n-am mai putut să mănânc la 2 masa de prânz. Am mâncat la 4 acelaşi regim - nu doar că nu am slăbit ci am pus un kilogram. Doi la mână, să nu mai mănânc nimic seara, adică după 7:30 - 8"

Şi trei... relaţia corectă cu un nutriţionist: "Degeaba el îţi va da avocado pe pâine că poate ţie nu-ţi place avocado, e bun, sănătos, dar nu-ţi place. Ţie trebuie să îţi dea ce îţi place şi el să lucreze la cantităţi".

Ce-a mai făcut? Dimineaţa, două felii de pâine, cu puţină brânză. La prânz, carne cu salată, seara - un bol de supă. E reţeta sigură! De asemenea, a ţinut cont de o informatie utila: controlul ingredientelor.