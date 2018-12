Cărbunele activ, indispensabil în farmacia de acasă. Poate salva vieți

Vrem să trecem sărbătorile cu bine, aşa că venim în ajutorul farmaciei de acasă.

Cărbunele activ sau activat își intră în rol la contact cu toxice, gaze, lichide. Spre exemplu, după o intoxicaţie accidentală cu medicamente - iar în cazul celor mici e frecventă - cărbunele poate fi utlizat imediat. Porii lui mici atrag componentele toxice.

Ce are în comun bula de dioxid de carbon cu un medicament? Aparent nimic. Ambele ajung însă rapid în sânge, fără să urmeze tot procesul digestiei.

Stomacul uman e un fel de sită.

Ștefan Voicu: ”Stomacul este şi el o membrană prin care trebuie să treacă lichidele. Apa, alcoolul, drogurile, dioxidul de carbon şi medicamentele se absorb direct din stomac. Dacă ne doare capul şi luăm o aspirină, ne trece într-un sfert de oră.”

Nu 8 -9 -10 ore cât durează toată digestia unui aliment. Care va fi absorbit în sânge după ce trece de stomac şi e mărunţit în intestinul subţire. Abia apoi e preluat de circulaţia sanguină.

Preluăm această informaţie tehnică despre organism şi vedem cum putem să ne ajutăm în cazul unei intoxicări. Concret, ingestia accidentală de medicamente. Posibilă adesea în cazul celor mici.

Spitalul Grigore Alexandrescu, secţia de Toxicologie. Cele mai multe asemenea cazuri, la copii, fac parte din grupa beta-blocantelor - adică a medicamentelor împotriva hipertensiunii arteriale. Pe care le iau 40% dintre adulţi.

Sigur, există și ingestii accidentale cu anti-depresive ori medicamente pentru astm. O singură pastilă destinată unui adult, dar ajunsă în minuta unui copil, poate să fie fatală pentru acesta. Dacă în prima oră de la ingestie nu îi acordaţi primul ajutor. Înainte de sosirea ambulanţei.

Se numeşte cărbune activ sau cărbune activat. Şi ar trebui să fie în farmacia de acasă a oricărei persoane. În cazul ingestiei accidentale de medicamente, luaţi imediat o doză de cărbune activat. Sau daţi-I imediat copilului.

Profesor doctor Coriolan Ulmeanu, medic primar pediatru:”Asta trebuie să ştie părinţii, că prima oră în orice fel de intoxicaţie e hotărâtoare în evoluţia ulterioară a unui copil.”

Doza antidot cărbune activat: 1 gram / kilogram corp.

Coriolan Ulmeanu: ”Este acest cărbune activat care se găseşte sub formă de siropuri bune la gust pentru copil. El are ca doză un gram per kilogram.

Un copil de 10 kilogme primeşte 2 linguriţe. Administrat imediat, acest cărbune activ face AD-sorbita toxicului, aşa se numeşte.

Acest medicament absoarbe, acesta e mecanismul, ceea ce se cheamă particule de cărbune active. Realizează şi suprafaţă mare de adsorbție şi substanţa periculoasă nu mai ajunge în sânge.

La intoxicaţiile cu medicamante mai ales, cărbunele activat e un ajutor extraodinar, dacă părinţii ar şti că trebuie sa îl administreze imediat. Administrarea de lapte e o greșeală.”

Recapitulăm. Cărbunele activat are pori mici care adsorb în stomac medicamentul ingerat accidental şi nu îl lasă să treacă în circulaţia sanguină. Acelaşi cărbune activat are rol de protecţie şi după ingestia altor substanţe, care urmează aceeași rută. Dioxid de carbon, drogurile, alcoolul.

Este un antidot ieftin şi la îndemâna oricui. Din nou, în caz de accident, se foloseşte un gram de cărbune activ per kilogram corp.