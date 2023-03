Adela Popescu: “N-am avut nimic ieșit din comun, dar am avut multă încredere în mine. Mamei îi lăcrima ochișorul când cântam”

Actriță și solistă de succes, Adela Popescu a povestit, în podcastul Oanei, despre felul în care a reușit să-și croiască drumul în viață, dar și despre dragostea sa pentru Thailanda, prima țară exotică pe care a vizitat-o.

Adela Popescu: Eu am avut o voce bună, dar nu ceva ieșit din comun. Frumușică eram, dar nu ceva ieșit din comun, deșteaptă eram, dar nu ce va ieșit din comun. Vorbesc serios. De bani nu se punea problema, dar am avut drive-ul meu, a fost dintr-o încredere pe care ai mei mi-au transmis-o.

Oana Andoni: Cine ți-a dat-o?

Adela Popescu: Maică mea. Când se uită la mine când cântam, îi lăcrima ochișorul - era emoționată. Și eu știam că dacă eu mă duc în fața unui artist, și o să deschid gura, o să zică “măi fată da’ unde ai stat ascunsă?”

Pentru copii, vacanțele au adus câte un salt extraordinar. “Parcă erau dintr-o dată mai deștepți”

Adela Popescu iubește vacanțele exotice. În fiecare dintre ele i-a luat și pe copii, care – spune ea- „au venit mai deștepți” acasă, de fiecare dată.

Adela Popescu: În Thailanda avem amintiri foarte frumoase. Copiii au fost super-extaziați, chiar am și făcut băiță cu ei. Am încercat să-mi imaginez ce s-a mai întâmplat în apa aceea (râde). Dar nu m-am mai gândit. Am fost fericită. Am făcut fotografii, copiii mulțumiți, amintiri pe viață - asta e cel mai important.

Oana Andoni: Cum s-a văzut Thailanda prin ochii copiilor tăi?

Adela Popescu: Să călătorești cu copiii mici nu înseamnă doar că tu le făurești amintiri, ci și că, de fiecare dată când ne întorceam dintr-o vacanță, aveau câte un salt extraordinar. După vacanțele astea au vorbit mult mai repede. Veneau cu o grămadă de cunoștințe, vorbesc serios. Adică erau dintr-o dată parcă mai deștepți (râde).

Oana Andoni: Așa că orice vacanță e un câștig pentru ei…

Adela Popescu: Absolut, orice vacanță este un câștig pentru ei. Pentru noi, desigur, este mult mai greu. Nu am reușit până acum să avem deloc o vacanță în doi. O planificăm în vară, pe barcă, în Croația, cu niște prieteni.

Urmăriți în video discuție Oanei cu Adela.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 28-03-2023 16:05