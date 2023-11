Black Friday 2023 pentru fashion. Când sunt reduceri pe Fashion Days, About You, și alte site-uri de haine și încălțăminte

Și nu e deloc o strategie greșită, pentru că hainele groase de iarnă costă o mulțime de bani. În plus, dacă vrei să îți schimbi întreaga garderobă, această perioadă este ideală pentru a face asta cu bani puțini. De la geci de iarnă, ghete de toamnă sau pulovere, până la echipament tehnic de ski ori drumeții, Black Friday este ziua ideală să îți achiziționezi îmbrăcăminte și încălțăminte.

Black Friday 2023 pentru fashion. Ce site-uri au cele mai bune oferte

Site-urile mari de haine profită și ele de Black Friday pentru a anunța oferte imbatabile la tot felul de produse.

About You a început campania de pre BlackFriday, cu reduceri de 80%.

Ziua de Black Friday 2023 la About You va avea loc pe 24 noiembrie 2023, însă retailerul anunță că are o campanie de Black Weekend de pe 25 până pe 26 noiembrie în limita stocului disponibil.

La FashionDays, Black Friday 2023 începe luni, 6 noiembrie, iar site-ul are o secțiune care îți arată produse la cel mai mic preț din ultimele 365 de zile.

Answear dă startul reducerilor de Black Friday pe 10 noiembrie 2023 și va ține ofertele timp de 10 zile, până pe 20 noiembrie. Reducerile pot atinge și până la 70%, iar livrarea va fi gratuită pentru comenzile de peste 100 de lei.

Epantofi are o ofertă de pre Black Friday cu reduceri de până la 40%. Vinerea Neagră are loc pe 25 noiembrie 2023 la ePantofi și vei găsi reduceri de până la 70%.

Și Modivo are o campanie de pre Black Friday cu reduceri de până la 40%. Vinerea Neagră este pe 10 noiembrie, însă Modivo are reduceri speciale care au început de la jumătatea lunii octombrie și vor ține până la finalul lunii noiembrie. Totuși, zilele propriu-zise de Black Friday vor fi între 1 noiembrie și 12 noiembrie.

Iată magazinele de haine și încălțăminte care au oferte de Black Friday în 2023: Sinsay, Jolidon, Bonprix, BoutiqueMall, Miniprix, DyFashion, LcWaikiki, DeHaine.ro, Mycloset.ro, ShineFashion, Astratex, Sevensins, Zonia, LaFemme, Melimelo, Decathlon, Varousbrand, Buzzsneakers, Hervis, Sportpartner, Nike, Dies, Adidas, Superpantofi.

Ce să nu cumperi de Black Friday

Black Friday este ziua cu cele mai mari reduceri, dar nu este întotdeauna cel mai bun moment să cumperi tot ce ai pe listă. În timp ce magazinele vor încerca să te impresioneze cu reduceri în timpul acestor zile, nu toate ofertele vor fi suficient de bune pentru banii tăi câștigați cu greu, iar unele produse sunt pur și simplu mai bune de cumpărat în alte perioade ale anului.

Black Friday este unul dintre cele mai bune momente pentru a cumpăra televizoare și alte electronice, dar trebuie să fii atent la ceea ce adaugi în coșul de cumpărături.

Televizoare de calitate inferioară. Comercianții pot oferi prețuri excelente la televizoare de marcă inferioară care par a fi o adevărată oportunitate, dar acestea s-ar putea să nu reziste până la următorul Black Friday.

Și atunci vei fi nevoit să cauți unul nou. Chiar și la cele mai mici prețuri, un televizor de marcă inferioară s-ar putea să nu merite.

Dacă vrei să-ți iei un televizor de Black Friday, asigură-te că este de la o marcă de încredere și verifică modelul pentru a te asigura că nu achiziționezi unul învechit.

Dacă nu găsești oferta potrivită la televizor de Black Friday, nu te îngrijora. Probabil vei găsi mai multe oferte bune în începutul anului 2024.

Mobilier și saltele. Mobilierul poate fi o investiție semnificativă, așa că fie că e vorba de o canapea sau o saltea nouă, probabil vrei să îți cumperi aceste piese de Black Friday.

Dar nu e cea mai bună idee. Deoarece achizițiile de acest tip tind să favorizeze cumpărăturile în magazin, mai degrabă decât cele online. Și acest tip de cumpărături favorizează weekendurile de sărbători. Din fericire, ai multe oportunități de a face cumpărături în weekend-urile în care sunt sărbători, cum ar weekendul cu minivacanța de la finalul lunii noiembrie.

Cu toate acestea, diferite tipuri de mobilier pot beneficia de reduceri în diferite perioade ale anului. Dacă vrei mobilier pentru exterior, cea mai bună alegere este să cumperi la sfârșitul verii sau începutul toamnei, când comercianții încep să-și elibereze stocul sezonier.

Jucării. Ai crede că Black Friday ar fi momentul perfect pentru a începe cumpărăturile de cadouri și pentru a cumpăra jucării pentru copii, dar mai multe oferte la jucării pot apărea în decembrie decât în noiembrie.

Sigur că vei găsi prețuri bune la jucării și de Black Friday, dar s-ar putea să fie și mai bune în cele două săptămâni dinaintea Crăciunului.

Dar există o excepție de la regulă pentru jucăriile de sărbători: consolele de jocuri video. Acestea ar putea avea prețuri avantajoase de Black Friday, și nu le vei vedea pe rafturile de reducei în ianuarie.

Carduri cadou. Cardurile cadou sunt perfecte ca să te scape de o situație în care ești contra timp. Cele mai bune oferte pentru carduri cadou pot apărea în decembrie, când comercianții oferă adesea promoții cu un bonus de bani pentru o achiziție minimă. De exemplu, poți găsi oferte în care achiziționarea unui card cadou de 20 de lei de dolari vine cu un card cadou bonus de 50 de lei dolari. Sau pur și simplu primești un card cadou de 50 de lei dacă faci cumpărături de minimum 200 de lei.

Începe să cauți aceste oferte în jurul Black Friday 2023, dar fii pregătit pentru oferte mai bune care pot apărea în decembrie.

Bijuterii. Indiferent dacă vrei să cumperi un inel de logodnă sau cauți un cadou de sărbători online, nu ar trebui să te bazezi pe faptul că vei găsi cele mai bune oferte la bijuterii în timpul sezonului de Black Friday.

Dacă vrei ceva specific pentru sărbători, ar trebui să faci cumpărături înainte de Black Friday. Și dacă vrei cel mai bun preț, cumpără după sărbători, în ianuarie.

Există o perioadă între Crăciun și Ziua Îndrăgostiților când ar trebui să poți găsi câteva reduceri bune la bijuterii. Dacă te pregătești din timp, vei economisi bani și vei obține cele mai bune produse pentru banii tăi. Nu uita că dacă un lucru e la reducere, nu înseamnă că îți trebuie sau faci o mega afacere cumpărându-l. Înseamnă doar că ai dat bani pe ceva ce nu aveai nevoie cu adevărat.

