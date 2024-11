Românii au cumpărat tone de carne de porc în doar 15 minute, de Black Friday. Topul categoriilor de produse căutate

Un singur procesator de plăți a raportat după-amiază cumpărături de peste 100 de milioane de euro. Cea mai mare tranzacție înregistrată a fost de 75 de mii de lei. Oamenii au căutat produse cosmetice, alimentare, haine, jucării, telefoane și electrocasnice.

Pasionații de cumpărături au urmărit ofertele de la miezul nopții. Până la prânz, platformele de vânzări înregistrau cu 20% mai multe comenzi decât anul trecut.

Cumpărător: „S-a nimerit acum să se strice mașina. Mă interesează să aibă autodozaj, care e mai simplu și mai economic la detergent.”

Cumpărător: „Am venit pentru altceva și nu am găsit, un aragaz. Și era o reducere cam 60% și, prin recomandări, am acceptat să luăm o oală.”

În magazinele cu electrocasnice, reducerile sunt între 10 și 50%. Oamenii sunt atenți atât la calitatea produselor, cât și la prețurile acestora. Pot cumpăra, de exemplu, o plită cu reducere de 20%, un aragaz cu reducere de 34% sau o hotă decorativă cu reducere de 50%.

Cumpărător: „Cam aproape în fiecare an am reușit să găsesc ceva avantajos și am luat, ca atare, avem obsesia de a lua un televizor.”

Unul dintre cei mai mari retaileri online a reușit să vândă în primele zece ore de la start 2,5 milioane de produse a căror valoare însumează 745 milioane de lei. Peste 73% din comenzi au fost plătite cu cardul, online, fiind și cel mai înalt nivel istoric atins.

Alexandru Niculescu, vicepreședinte operațiuni: „Noi lucrăm, vedeți, suntem în centrul logistic, lucrăm acum, și lucrăm și la noapte, și sâmbăta și duminica în ture extinse, astfel încât comenzile plasate de clienții noștri să plece cât mai repede. Chiar astăzi în București primele comenzi vor sosi în cursul după-amiezii, câteva zeci de mii de comenzi; în primele 7 zile de la campanie vom expedia peste 70%.”

În topul categoriilor vândute se află cosmeticele, băuturile, produsele de băcănie sau pet shop, dar au fost vândute și automobile, pachete turistice sau aur și monede. Românii au cumpărat și vouchere pentru bilete de avion sau nopți de cazare.

Irina Pencea, reprezentantul unei companii: „Ce e nou e partea de categorii de frecvență: cosmetice, îngrijire personală, care a crescut foarte mult, băuturi, lumea cumpără, își fac stoc pentru sărbătorile care vin. E o diversificare a coșului. Minutul de aur - 13 milioane de lei, față de 9 anul trecut, iar în secunda de aur - 633 comenzi.”

În primele 15 minute de la start, 8 tone de carne de porc au fost vândute de către o platformă online.

În Cluj, o shaormerie a oferit de Black Friday două mii de shaorme gratuit. Sute de tineri s-au așezat la coadă, chiar și cu două ore înainte.

Cumpărător: „Am venit la 12 pentru că anul trecut am știut că a fost o coadă foarte mare și mai bine am venit anul acesta mai repede. Îmi place destul de mult, sincer. Nu cumpăr frecvent pentru că nu e sănătoasă.”

Într-o categorie aparte sunt cei care au cumpărat bijuterii și ceasuri, mașini, dar și locuințe. Cea mai scumpă mașină vândută a fost un VW Amarok Style, de 241 cai putere, cu 49 de mii de euro. Iar numărul de mașini vândute este mai mare decât cel de anul trecut.

La un alt retailer online, una dintre cele mai mari comenzi făcute de un singur client depășește 20.000 de lei. Acesta și-a cumpărat un laptop performant și un telefon de ultimă generație.

Mihai Pătrașcu, reprezentant companie: „Unii dintre clienți și-au pregătit lista cu dorințe și au respectat-o, pentru alții însă, tentațiile au fost mult prea mari.”

Andrei Radu, expert e-commerce: „Partea legată de rate și creditare este elementul specific de anul acesta. De câțiva ani, a pornit curentul de ‘buy now, pay later’. Anul acesta sunt din ce în ce mai mulți oameni care preferă această metodă de rate, mai ales că sunt condiții foarte bune. 4 până la 40 de rate fără dobândă și atunci preferi să îți iei un produs poate mai scump pe care să-l plătești eșalonat, fără să îți afecteze bugetul familiei.”

Și platformele de livrări au avut oferte de Black Friday. O platformă care livrează mâncare și cumpărături a pus la bătaie vouchere în valoare de 100 de lei, cu prețuri promoționale care pornesc de la 30 de lei.

