Spre deosebire de probele scrise, la care comisiile de corectare sunt din alte județe, la probele orale evaluatorii sunt chiar profesorii concurenților. Potrivit Ministerului Educației, 130 de mii de absolvenți de liceu s-au înscris la această sesiune.

La doar o săptămână distanță după ce Ministerul Educației a anunțat transformarea radicală a bacalaureatului din 2030, subiectele primite de actuala promoție par aceleași cu cele rezolvate de părinții lor, acum aproape o jumătate de secol.

​Corespondent Știrile ProTV: Proba orală de limba română a bacalaureatului testează fluiditatea discursului și capacitatea absolventului de a procesa și a interpreta un text. După ce trage biletul, fiecare candidat are la dispoziție 15 minute să-și organizeze ideile, apoi prima cerință, exact ca la evaluarea națională de la clasa a II-a, este să citească textul cu voce tare. Apoi, ghidat de întrebările celor doi profesori examinatori, trebuie să-și spună părerile în privința informațiilor date. Din nou, exact ca la testarea din clasa a doua. La probele orale nu primesc note, deși sunt eliminatorii, ci calificative- mediu, avansat sau experimentat.

Calendarul de examen alocă trei zile primei probe orale, însă majoritatea liceelor încheie testarea din prima zi. Deși, teoretic, este aceeași rigoare ca la probele scrise, concurenții sunt mult mai relaxați în fața profesorilor din comisie, pe care îi cunosc.