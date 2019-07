Elevă cu nota 10 la matematică: ”BAC-ul nu semnifică nimic”. Ce vrea să facă mai departe

O elevă din Capitală care a obținut nota 10 la matematică la BAC 2019 susține că BAC-ul nu semnifică nimic.

”A fost simplu. Am învățat o lună. M-am pregatit cu tipul de subiect care pică în fiecare an. Pana acum o lună am avut timp să mă și distrez. Am prins mult din timpul orelor. Nu cred că mă ajută că am 10 la BAC. BAC-ul nu semnifică nimic. Mai departe merg în Milano la fashion design” a povestit tânăra.

Rata de promovare la Bacalaureat 2019 în Capitală, înainte de contestaţii, este de 72,84%.

Un număr de 32 de copii din Bucureşti au luat medii de 10 la Bacalaureat.

Anul trecut, rata de promovare a fost de 72,86%.