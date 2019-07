Planul unui elev după ce și-a văzut nota la BAC: ”Vreau să iau fonduri, am terenuri multe”

Cu o explozie de fericire, blazare sau dezamăgire profundă, aşa au fost primite primele rezultate ale Bacalaureatului 2019, pe care 135.000 de absolvenţi de liceu le-au aşteptat cu emoţii uriaşe.

Reprezentanţii Ministerul Educaţiei au apăsat butonul de publicare pe site cu două ore înainte de momentul anunţat, aşa că majoritatea elevilor au aflat imediat, de pe internet, dacă au promovat sau nu.

Până la 4 după-amiază, cei nemulţumiţi de medii pot depune contestaţii.

Este ziua în care absolvenţii de liceu culeg ce-au semănat. Unii au chiar surpriza unor note mult peste ce sperau să primească.

„Eu am venit să fac contestaţie că am crezut că nu-l iau, dar am luat 6”, a spus un elev.

Pentru alţii, verdictul de pe listele cu rezultate nu e unul plăcut.

„Ce să văd, că tre să fac contestaţie. Am luat la toate 5, dar nu-mi iese media. La istorie 5,30, la logică 5,90. Gen am luat la toate, dar nu-mi iese media 6”, a spus un elev.

Pentru depunerea contestaţiilor a fost stabilit un interval de 4 ore, faţă de evaluarea naţională, unde au fost 7 ore pentru a înregistra cererile. Lucrările sunt secretizate din nou şi predate unei a doua comisii. Dacă diferenţa dintre prima notă şi cea de a doua e mai mare de un punct şi jumătate, în plus sau în minus, tezele ajung pe mâinile unei a treia echipe de profesori cu experienţă. Nota acordată de a treia comisie va fi cea finală.

Clasamentul final va fi întocmit pe 13 iulie, când apar notele după contestaţii.

Straniu este că nu toţi cei promovaţi sunt orientaţi spre o viitoare carieră.

„-Ce faci mai departe?

-Chiar nu m-am gândit. Mă gândeam să mă duc pe turism.

-Dar când te gândeşti?

-Pfff..”

„Eu mă duc înspre agronomie. Pentru că vreau să iau fonduri europene şi eu având foarte multe terenuri vreau să fac ceva pe ele. Că mâncarea n-o să moară niciodată, cum se spune”, a spus un atl elev.

Sunt facultăţi care ţin cont de rezultatul la BAC, iar regulamentul de anul acesta are o "portiţă" pentru cei care vor şanse mai mari la admitere.

Candidaţii care au promovat, dar sunt nemulţumiţi de anumite note, pot încerca să le mărească în sesiunea de toamnă. Tot atunci, cei picaţi pot cere să li se recunoască notele de peste 5. Atenţie totuşi, Bacalaureatul poate fi susţinut gratuit numai de două ori. De la a treia încercare încolo, candidatul va plăti o taxă de aproape 300 de lei.

