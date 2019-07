Concluzia unui elev care a picat BAC-ul: ”Mă duc în Spania la cules căpșuni!” Reacția părinților

Un elev de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a povestit că nu se lasă bătut după ce a picat BAC-ul.

”Oarecum ușor, dar l-am tratat cu indiferență. M-am complicat unde era mai ușor și m-am încurcat unde era foarte greu. Rezultate destul de mici. Din păcate nu l-am luat, am picat la română unde am învățat cel mai mult. Sper să-l iau în toamnă. Il dau până il iau. Eu sunt vinovat de rezultate pentru că nu am tratat subiectele cu seriozitate. Ai mei au spus că nu este nimic. Mă duc în Spania la cules căpșuni! N-am nicio treabă. Nu vreau să dau aici la facultate, probabil în afară!” a fost reacția tânărului.

Cu o explozie de fericire, blazare sau dezamăgire profundă - aşa au fost primite primele rezultate ale bacalaureatului 2019. Au fost 177 de medii de 10, dar rata de promovare este cu două procente mai mică decât anul trecut. Doar 67,2% dintre absolvenţi au luat BAC-ul!



Rata de promovare la BAC 2019 în IAȘI, înainte de contestații: 76,34%



Rata de promovare, înainte de contestaţii, înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoţia 2018 - 2019 şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie - iulie este de 73,7%, superioară cu un procent celei de anul trecut, 72,7%, a anunţat, luni, Ministerul Educaţiei Naţionale.

Rata de promovare în ansamblu înainte de contestaţii, incluzând şi elevii proveniţi din promoţiile anterioare, este de 67,2%, a menţionat sursa citată.

"S-au înregistrat 177 de medii generale de 10 (104 - anul trecut). Din totalul candidaţilor înscrişi (136.091), s-au prezentat 129.166 de candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 84 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului naţional de Bacalaureat. S-au consemnat procente ridicate de promovare în Sectorul 4 al Capitalei (80,94%), judeţele Cluj (80,71%), Iaşi (76,34%), Bacău (75,96%), Sibiu (74,54%), Brăila (73,40%), Galaţi (73,01%), municipiul Bucureşti (72,84%), respectiv judeţele Buzău (72,84%) şi Braşov (72,74%). Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi", a precizat MEN, printr-un comunicat de presă.

Rezultatele au fost afişate luni, la ora 10,30, atât în centrele de examen, cât şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse luni între orele 12,00 şi 16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice sâmbătă, 13 iulie.