Alegeri SUA 2020. Mai mulți susținători ai lui Trump s-au rugat în fața unui centru de vot din Nevada

În prezent, Joe Biden conduce cursa pentru Casa Albă. Candidatul democrat a obținut 253 de voturi electorale din cele 270 necesare pentru victorie, iar Donald Trump a obținut doar 213 voturi, conform CNN.

Mai multe persoane s-au adunat în fața Departamentului Elctoral Clark County în timpul numărătorii voturilor, conform The Independent.

Susținătorii lui Trump s-au pus în genunchi la ușa centrului de numărare a voturilor și au spus rugăciuni. De asemenea, în zonă au avut loc mai multe proteste joi seară, în cadrul cărora participanții cereau „oprirea fraudei”, lucru susținut de Donald Trump.

Mai multe imagini de la protestele de joi, în galeria foto de mai jos.

În Nevada, Joe Biden are un avans ușor în fața contracandidatului său. După numărarea a 92% dintre voturi, Biden are cu aproximativ 21.000 de voturi mai mult decât Donald Trump.

De asemenea, rezultatul din Nevada și din alte patru state, în care cursa este strânsă, va fi definitoriu pentru alegerile de anul acesta.

Women supporting President Trump prayed for his victory Thursday outside the Clark County election department in Nevada, where he is currently trailing Joe Biden. https://t.co/oq2TMVVIeR pic.twitter.com/QllRkmTMRZ