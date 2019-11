Klaus Iohannis, primele declarații după închiderea urnelor: „Vom crea o nouă majoritate parlamentară”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat duminică seară, după anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor, care îl dau drept câștigător detașat al alegerilor prezidențiale, cu 66,5% din voturi, că a câștigat o luptă importantă, însă nu a câștigat războiul.

Totodată, Klaus Iohannis a declarat că va crea o nouă majoritate parlamentară, cu toate partidele democratice, și va trimite PSD în opoziție pentru a putea construi România normală pe care le-a promis-o alegătorilor.

Iată principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- România a câștigat astăzi. Românii au fost eroii zilei de astăzi, au mers într-un număr impresionant să voteze și acesta este cel mai important câștig pe ziua de astăzi;

- Românii din diaspora au mers în număr extraorinar de mare la vot;

- Este o victorie importantă. Este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD;

- Primesc această victorie cu bucurie, cu modestie și cu încredere în România;

- Vă promit că voi fi președintele tuturor românilor, și a celor care m-au votat, și a celor care nu m-au votat. Voi fi și președintele românilor care nu au votat deloc, cu speranța că data viitoare vor merge, totuși, la vot;

- Mă voi implica în crerea unei noi majorități formate din partidele democratice care vor duce România spre modernizare;

- Vă promit că voi fi un președinte total implicat pentru România;

- Trebuie să fim realiști, am câștigat o luptă importantă, dar războiul nu a fost câștigat;

- Trebuie să mergem la vot și la locale, și la parlamentare. Abia când PSD va fi trimis în opoziție, vom putea face România normală, așa cum ne-o dorim;

- În România normală, trebuie să fie alegătorii liberali, vor trebui să fie alegătorii USR-PLUS, alegătorii PMP și UDMR, și, da, în România normală trebuie să fie și alegătorii PSD;

- Eu nu am o problemă cu alegătorii PSD, eu am o problemă cu PSD;

- Nu există mai multe Românii, există o singură Românie, România noastră, a tuturor, și cu toții trebuie să punem umărul pentru a cosntrui România normală;

- Vom crea o nouă majoritate parlamentară, împreună cu toate partidele democratice.

Prezență mai mare în turul 2 decât în turul 1

Peste 8,9 milioane de români și-au exprimat opțiunea de vot în turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, până la ora 20:00, prezența la vot la nivel național fiind de 48,9%.

În turul 1, până la ora 20.00, votaseră peste 8,6 milioane de alegători.

Județul cu cea mai mare prezență la vot este Ilfov, cu 66,27%, urmat de Cluj (66,32%) și Sibiu (56,76%).

La polul opus, județele cu cea mai scăzută prezență la vot sunt Harghita (22,34%), Covasna (25,17%) și Vaslui (37,03).

Iohannis: „Astăzi este ziua campionilor cu ştampila VOTAT în mână”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, duminică, după ce a votat la turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, că a votat pentru o Românie modernă, europeană, normală, invitându-i pe toţi românii să vină la vot.

„Astăzi este ziua campionilor cu ştampila VOTAT în mână”, a argumentat prezidenţiabilul PNL, conform News.ro.

„O zi foarte, foarte importantă astăzi. Eu personal am votat pentru o Românie modernă, o Românie europeană, o Românie normală şi vă invit pe toţi dragi români să veniţi la vot. Astăzi este o zi extrem de importantă, votăm pentru viitorul României, pentru direcţia în care va merge România mai departe. Astăzi este ziua campionilor cu ştampila VOTAT în mână. Dragi români, fiţi toţi campionii astăzi!”, a spus preşedintele.

Întrebat dacă are emoţii, Iohannis a declarat: „Sigur că am emoţii şi am aşteptări. Am aşteptarea să vină foarte mulţi români la vot şi evident cu ceva emoţie aşteptăm deseară rezultatul”.

La plecarea de la secţia de votare, răspunzând unei întrebări similare, a replicat: „Emoţii pozitive”.

Verificați aici, în timp real, prezența la vot pe județe:



Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!