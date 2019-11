Document. PSD îl invită pe Klaus Iohannis la „cel puțin două dezbateri” cu Viorica Dăncilă

PSD a trimis spre PNL, luni seară, o invitație la dezbateri între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.

„Lipsa unei dezbateri între principalii candidați a reprezentat un viciu al procesului electoral și o problemă de transparență în ceea ce privește programele acestora pentru mandatul de președitne al României. Sperăm că această situație nu se va repeta în turul al doilea”, se arată în documentul semnat de Lia Olguța Vasilescu.

Astfel, PSD solicită președintelui Klaus Iohannis „cel puțin două dezbateri” înaintea turului al doilea din 24 noiembrie.

„Suntem deschiși oricărei variante care presupune organizarea acestor dezbateri într-un cadru transparent și cu moderatori imparțiali, astfel încât cei doi candidați să beneficieze de șanse egale”, se mai arată în scrisoare.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă, a anunţat luni că îi va transmite şefului statului, Klaus Iohannis, o scrisoare pentru a-l invita la o dezbatere în care fiecare să îşi prezinte realizările, dar şi proiectele.

“Eu chiar de astăzi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere 1 la 1. Ştiţi foarte bine că am făcut acest lucru şi în campania pentru turul I. O dezbatere în care, în primul rând, trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat: ce a realizat domnul Iohannis în cei cinci ani de mandat - ce a promis şi ce a realizat din ceea ce a promis -, iar eu să spun ce am făcut într-un an şi nouă luni cât am fost premierul României. (...) Voi face şi un demers oficial, îi voi adresa o scrisoare domnului Iohannis pentru această confruntare 1 la 1. Când vrea domnul Iohannis - eu am toată disponibilitatea. Azi, mâine o să trimit şi scrisoarea. Este normal să avem această confruntare, este o obligaţie pe care o avem faţă de români”, a afirmat Dăncilă, la sediul PSD, conform Agerpres.