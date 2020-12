Interviu cu președintele PSD, Marcel Ciolacu: ”Avem prea puține spitale regionale. Este una dintre nereușitele PSD”

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a susține că investițiile în domeniul sănătății publice nu au fost suficiente, iar insuficientele spitale regionale rămâne cea mai mare nereușită a PSD.

Într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Leonte pentru www.stirileprotv.ro, liderul PSD a declarat că PSD a lăsat totuși trei spitale regionale cu absolut toate documentele în ministere.

Cristian Leonte: Din 2016 de ce nu s-a dorit construirea celor 8 spitale regionale plus unul metropolitan?

Marcel Ciolacu: ”Rămâne una dintre cele mai mari nereușite ale PSD. Am discutat cu Alexandru Rafila despre aceste spitale regionale și dânsul mi-a explicat foarte clar că nu sunt suficiente. În 2006 PNL a făcut studii de fezabilitate pentru 18 spitale regionale cheltuindu-se 20 de milioane de euro, pe vremea când ministru al Sănătăți era Eugen Nicolăescu. În final aceste spitale nu au mai fost finalizate”.

”Cu toate nerealizările PSD pe aceste spitale regionale am lăsat trei spitale regionale cu absolut toate documentele în ministere. A trecut un an de zile de guvernare PNL și nu s-a făcut nimic”, a mai adăugat președintele PSD.

StirilePROTV

Cristian Leonte: De ce v-ar crede cetățenii că veți face în continuare spitale regionale când în toată această perioadă nu a fost facut nici unul?

Marcel Ciolacu: ”Pentru că avem altă abordare și am angrenat în viitorul act guvernamental oameni și specialiști de altă anvergură decât ce am avut de până acum”.

StirilePROTV

Cristian Leonte: Am reușit să cheltuim foarte puține fonduri europene, iar absorția nu a excelat în nici un domeniu...

Marcel Ciolacu: ”Dacă facem o comparație a guvernărilor PSD cu celelalte guvernări, observăm că am avut în totdeauna o absorție a fondurilor europene mult mai mare decât oricare altă guvernare. De exemplu guvernarea Cioloș a atras zero fonduri europene într-un an de zile”.



PNL a refuzat să semneze pactul pentru sănătate propus de PSD

Marcel Ciolacu a afirmat că nu s-a dorit adoptarea unui mecanism efficient pentru gestonarea problemelor în domeniul sănătății publice.

Președintele PSD: ”Partidul Social Democrat a venit cu o propunere pentru a face un pact pentru sănătate, acest lucru nu va aduce niște avantaje electorale fantastice Partidului Social Democrat. Acest pact pe sănătate în schimb, semnat de toate forțele politice, ar însemna că indiferent de rotirea în ciclurile electorale toată lumea va respecta acest pact și un anumit buget pentru sănătate. De asemenea ar trebui anumite reguli foarte clare de exemplu un parteneriat corect între administrațiile centrale și cele locale indiferent de culoarea politică. Cu toate acestea nu s-a dorit semnarea acestui pact de către Partidul Național Liberal”.