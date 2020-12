Marcel Ciolacu acuză Guvernul că a redus numărul de teste efectuate. „Criza sanitară pierdută”

Președintele PSD Marcel Ciolacu acuză Guvernul Orban că a redus intenționat numărul de teste pentru coronavirus efectuate la nivel național, ca să poată raporta mai puține infectări.

„Să reduci cu 60% testările ca să poți să te lauzi că nu mai avem atâtea infectări, mi se pare ridicolă abordarea. Ar trebui să ne uităm și câți oameni sunt la ATI și avem un record - peste 1.200. Una dintre cele două cifre nu mai reprezintă realitatea. Vreau să vă reamintesc că am plecat de la 100 de decese pe zi și acum avem aproape 200. Iarăși o cifră care pe mine mă înspăimântă”, a declarat Marcel Ciolacu, într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Leonte pentru www.stirileprotv.ro.

Autoritățile au raportat în ultimele zile mai puține infectări cu coronavirus, în baza unui număr mai mic de teste. Premierul Ludovic Orban a explicat joi că întrucât au fost zile libere, au fost testate mai mult persoanele din definiţiile de caz şi cele cu simptome, de aceea şi procentul de pozitivare a fost mai mare.

Numărul pacienților cu Covid-19 internați la terapie intensivă nu a mai scăzut sub pragul de 1.200 de mai bine de 10 zile.

Potrivit ultimului raport al Grupului de Comunicare Strategică, numărul pacienților de la ATI a ajuns joi la 1.252. În același timp, 211 pacienți cu coronavirus au murit în ultimele 24 de ore.

Șeful PSD susține că această criză sanitară „este pierdută”, deoarece Guvernul Orban a avut o abordare „complet greșită” a pandemiei de coronavirus.

„Comunicarea poate face multe victime. Am plecat de la o comunicare foarte greșită. Nu am plecat de la un parteneriat cu românii și guvernanții trebuiau să creeze această punte cu românii. Am creat acel Grup de Comunicare Strategică cu o lipsă totală de transparență. Cel mai evident lucru care nu s-a făcut în România și prin măsurile pe care le-a luat Guvernul Orban se vede că ne-am distanțat total de măsurile pe care le ia Uniunea Europeană, este această lipsă de testare. Este inacceptabil să ai o capacitate de testare de 50.000 de teste PCR și tu să faci 15.000. Peste tot în Europa se merge la capacitatea maximă, astfel încât să poți localiza focarele și se fac anchetele epidemiologice în regulă”, a mai declarat Marcel Ciolacu.