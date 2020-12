VIDEO. Interviu cu Ludovic Orban: ”PNL, pe toate cercetările noastre, este pe primul loc”

Președintele Partidului Național Liberal Ludovic Orban susține că liberalii că vor câștiga alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie.

La fel ca și președintele PSD, Marcel Ciolacu, și Orban se arată convins că Partidul Național Liberal va obține cel mai mare număr de parlamentari, însă liberalul susține că la baza afirmațiilor sale se află cercetări sociologice, care ... nu au fost date publicității.

”Partidul Național Liberal, pe toate cercetările noastre este pe primul loc la o diferență de locul 2 semnificativă. (...) Un procent mai mare decât marja de eroare, m-ați întrebat, a sondajului. Da. Răspunsul este da. Sigur că este o bătălie care se dă până în ziua votului. Sondajele de opinie nu-ți indică cu precizie care va fi scorul la vot. De multe ori, ați văzut, și exit-poll-urile care sunt făcute pe mii de subiecți, exit-poll-urile nu fac întotdeauna radiografia a rezultatului, poate și din cauza faptului că sunt unii care nu vor să spună cu cine au votat” - a declarat Ludovic Orban într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Leonte pentru www.stirileprotv.ro.

Pro TV

Citește și Alegeri Parlamentare 2020. Cum sunt pregătite secțiile de vot în pandemie

Liderul PNL mai spune, că potrivit acelorași estimări, prezența la vot la aceste alegeri parlamentare va fi peste 36 %.

”Pe baza cercetărilor sociologice pe care le-am făcut, pe care menționez că nu le dăm publicității, pentru că noi nu facem cercetări sociologice ca să încercăm să manipulăm oamenii, estimarea prezenței de vot actuală este între 36 % și 39 %.” - a mai spus Orban.

Cristian Leonte: Și cifra pe care o estimați, procentul, care este?

Ludovic Orban: ”Obiectivul nostru este să câștigăm alegerile cu un scor cât mai mare, care, evident, trebuie să depășească 32 - 33 %. Cercetările sociologice ne indică în momentul de față ca foarte posibilă atingerea obiectivului pe care ni l-am stabilit.”

Pro TV

Cu cine va face alianță de guvernare PNL

În ceea ce privește viitoarea posibilă alianță de guvernare, nici PNL - la fel ca și PSD - nu vrea să anunțe acum ce parteneri a găsit, dacă a găsit.. În schimb, Orban subliniază că nu va încheia nicio colaborare cu Partidul Social Democrat.

Ludovic Orban: ”Pot să vă spun cu siguranță cu cine nu vom face niciun fel de discuție și niciun fel de înțelegere, și aici este vorba despre PSD. PSD trebuie să stea în afara puterii încă o lungă perioadă de timp, după experiența amară pe care au trăit-o românii după 2016.”

Pro TV

Cristian Leonte: Excludeți formarea unui Guvern minoritar care să fie sprijinit și de PSD într-o eventualitate în care nu veți strânge suficiente voturi pentru a forma majoritatea?

Ludovic Orban: ”După ce am avut acest an în care, practic, majoritatea parlamentară conjuncturală, dominată de PSD, ne-a dat la temelie, ne-a dat la gioale și a încercat să ne întoarcă cu susul în jos orice măsură pen care am luat-o, să ne blocheze orice măsură, ne-au lăsat fără pârghii de a putea lupta eficient împotriva pandemiei perioade lungi de timp, vă dați seama că nu vrem să încercăm o astfel de experiență. Următorii 4 ani sunt 4 ani deosebiți. Nu sunt alegeri în următorii 4 ani. Umrătoarele alegeri vor fi în 2024. Asta ce înseamnă? Că nefiind o miză electorală este de așteptat totuși un comportament al partidelor politice mai rațional. Doi: ne dorim o majoritate parlamentară stabilă, chiar dacă este posibil să generăm un sprijin până la o majoritate calificată de două-trei, astfel încât să putem să promovăm o reformă constituțională.”