Dan Barna, despre o posibilă colaborare cu partidul AUR: „Nu se pune problema”

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a exclus luni varianta unei colaborări cu AUR în arcul guvernamental, menţionând că această formaţiune promovează un mesaj „conservator extrem".

„Haideţi să vedem rezultatul final şi vom lua deciziile necesare. Evident, în ceea ce priveşte AUR, nu se pune problema vreunei colaborări în arcul guvernamental", a precizat Barna, pentru Digi 24.

Conform acestuia, electoratul AUR este unul „recuperat de la ceea ce a fost România Mare", iar mesajul său „extremist" are susţinere în contextul actualei crize, transmite Agerpres.

„Rezultatul de aseară arată că există şi o bucată de Românie pentru care acest mesaj conservator, extrem promovat de cei de la AUR, are rezonanţă. E un electorat, îndrăznesc să spun, recuperat de la ceea ce a fost România Mare în politica românească şi, în situaţii de criză, în situaţii complicate, aşa cum este România astăzi, în situaţii de criză economică, de criză sanitară, mesajul acesta, să spun, extremist, are oarece susţinere", a explicat Barna.

El a declarat că şi-ar fi dorit un rezultat mai bun la alegerile de duminică, dar faptul că în ultimii patru ani USR PLUS şi-a dublat numărul de parlamentari arată că alianţa se află „pe un drum corect, dar foarte greu".

Citește și Ce a răspuns Marcel Ciolacu când a fost întrebat dacă ar colabora cu partidul AUR pentru o majoritate parlamentară

Copreşedintele USR PLUS a subliniat că alianţa va continua să susţină o „Românie europeană", mesajele anticorupţie şi pro-reformă, iar, în cadrul negocierilor cu PNL pentru formarea unei majorităţi, va pleda pentru obiective precum „Fără penali în funcţii publice", renunţarea la pensiile speciale şi la imunităţi.

Dan Barna a spus că în cadrul USR PLUS se va face o analiză a rezultatului alegerilor, urmând ca în primăvara viitoare să aibă loc un Congres, în urma fuziunii celor două partide.

„Analize sunt tot timpul. Evident că vom analiza acest rezultat, care aşază USR PLUS în poziţia de a fi partenerul reformator al următorilor patru ani de guvernare în România. (...) Din momentul în care am intrat în politică, am încetat să mă mai tem pentru o poziţie sau vreo decizie. O să fac în continuare tot ce depinde de mine pentru ca USR PLUS să fie într-o poziţie cât mai bună în următoare guvernare şi în următorii patru ani de politică în România", a transmis el.

Barna a afirmat că nu ia în calcul o demisie.

„Sunt un luptător şi nu o să renunţ”, a mai susținut el.