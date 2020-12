Ce a răspuns Marcel Ciolacu când a fost întrebat dacă ar colabora cu partidul AUR pentru o majoritate parlamentară

Marcel Ciolacu a declarat, întrebat dacă PSD ar colabora cu partidul AUR pentru a forma o majoritate parlamentară, că încă nu a avut o discuţie cu George Simion, copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor.

Liderul social-democraţilor a adăugat: „cred că gândim la fel, să ne apărăm voturile, să vedem ce reprezentare vom avea exact în viitorul Parlament şi pe urmă sunt convins că vom avea şi discuţii politice”, transmite News.ro.

„Nu am avut încă cu domnia sa o discuţie, dar urmează să o am şi cred că gândim la fel, să ne apărăm voturile, să vedem ce reprezentare vom avea exact în viitorul Parlament şi pe urmă sunt convins că vom avea şi discuţii politice. Una dintre esenţele politicii este a avea discuţii cu toţi actorii politici. Noi în campania electorală am anunţat foarte clar că nu vom avea o discuţie cu PNL”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat duminică seara la Digi 24 dacă George Simion este printre liderii cu care a vorbit în vederea formării unei majorităţi în noul Legislativ.

Chestionat dacă PSD ar colabora cu o formaţiune controversată ca AUR, cu figuri controversate şi viziuni controversate care susţin teorii ale conspiraţiei, Marcel Ciolacu a răspuns: „Eu consider că români au întotdeauna dreptate, deoarece românii ne dau voturile să îi reprezentăm în Parlament. Nu cunosc detalii de controversat, cât de controversat e domnul George Simion. Nu am avut timp în această campanie electorală să studiez ceilalţi jucători politici. Am încercat să acoperim nevoile românilor şi să vedem care sunt urgenţele românilor. Se pare că aceasta este calea corectă a PSD să nu se mai îndepărteze de agenda românilor. Vom avea, repet, discuţii cu toate forţele politice, mai puţin cu PNL”.

Întrebat ce crede despre faptul că membrii partidului AUR nu sunt de acord cu purtarea măştii de protecţie, liderul PSD a replicat: „Domnul Simion, văd că aveţi multe întrebări pentru domnia sa. Puteţi să nu mă credeţi. Nu cunosc aceste detalii, dar sunt convins că domnul Simion vă va răspunde la aceste întrebări”.

Rezultatele parţiale provizorii după numărarea a aproximativ 50% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminică relevă că PSD se menţine pe primul loc atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, fiind urmat de PNL, iar AUR are procente mai mari decât cele din exit-poll, apropiindu-se de Alianţa USR-PLUS. La acest moment, Pro România şi PMP se situează sub pragul electoral de 5%.

La Senat, clasamentul este următorul - Senat - PSD - 30,6%, PNL - 25,75%, USR-PLUS - 12,15 %, AUR - 8,97% / Cameră - PSD - 29,71%, PNL - 25,32%, USR-PLUS - 12,25%, AUR - 8.9%.

La Cameră, scorurile sunt; PSD - 29,71%, PNL - 25,32%, USR-PLUS - 12,25%, AUR - 8.9%.

UDMR are şi el scoruri peste 6%.

Pro România şi PMP au în ambele Camere sub 4,5%.