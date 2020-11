Alegeri parlamentare 2020. Persoanele aflate în izolare pot face cerere online pentru urna mobilă

Mersul la vot nu este mai periculos ca un drum până la farmacie sau la hipermarket.

Astfel sună mesajul autorităților, care garantează că, în 6 decembrie, când sunt organizate alegerile parlamentare, vor fi respectate toate măsurile de siguranță.

În prezent, aproape 130.000 de români sunt fie internați în spital, fie sunt obligați să rămână la domiciliu timp de două săptămâni. Așa că mersul la urne, în cazul lor, nu este o opțiune. A fost prevăzută, însă, o procedură specială.

Florin Mitulețu Buică, președinte AEP: "Avem în fiecare secție urnă mobilă, astfel încât toți să poată voteze. Există posibilitatea să facă cerere pe site-ul AEP."

Direcțiile de sănătate publică din toată țara vor trimite către birourile electorale lista persoanelor aflate în carantină sau în izolare, pentru fiecare localitate în parte. Astfel, cei care nu pot ieși din casă sau se află în spital, trebuie să depună o cerere, semnată olograf, alături de decizia DSP privind diagnosticul și măsurile de izolare, cel târziu până în 5 decembrie, cu o zi înaintea alegerilor.

În cazul lor, biroul electoral va pune la dispoziție urna specială. Practic, o procedura similară ca în cazul persoanelor care nu se pot deplasa pe motiv de boală.

Klaus Iohannis, președintele României: "Indiferent dacă trăiți într-un oraș care are o incidență mică sau un oraș carantinat, toată lumea are același drept să meargă la vot, are exact aceleași posibilități. Sunt convins că nu va fi nicio piedică pentru absolut nimeni. Fiecare român care va dori să voteze, și sper să o facă cât mai mulți, va putea să o facă în siguranță".

Prezența la vot este esențială în special pentru partidele către trebuie să atingă pragul minim electoral de 5 la sută, cum este UDMR.

Județele cu cea mai numeroasă comunitate maghiară din țară nu au scăpat de problema sanitară.