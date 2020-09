Marile surprize de la vot. Scripcaru, Robu și Chițac au pierdut alegerile

În țară au fost surprize mari în orașe în care, în mod tradițional, votul pleca înspre una dintre tabere. Timișoara are un nou primar după opt ani.

Brașov schimbă edilul după 16 ani. Iar în Constanța după 20 de ani locuitorii au schimbat macazul de la stânga la dreapta. La Câmpulung Muscel a câștigat fosta noastră colegă, Elena Lasconi.

Una dintre cele mai mari surprize a fost la Timişoara, unde actualul primar Nicolae Robu a pierdut clar în faţa lui Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS.

Fritz a reuşit să strângă în jurul lui o întreagă comunitate.

Dominic Fritz - primarul ales al Timișoarei: ”Au spus că nu putem câştiga, au spus nici să nu încercăm. Dar am încercat şi am reuşit! Simt o responsabilitate mare, a aşteptărilor voastre, pe umerii mei. Şi de aia vă rog, nu doar să aveţi răbdare, dar să vă şi implicaţi, să faceţi parte din această Timişoară europeană”.

Nicolae Robu: "Am pierdut. Este voinţa timişorenilor, eu nu pot decât să o respect. Diferenţa de voturi este mare. Aşteptările timişorenilor sunt altele, dezvoltarea în forţă pe care eu am făcut-o şi am promis-o şi pe viitor se pare că nu a dat satisfacţie”.

În Constanța, locuitorii au schimbat macazul după 20 de ani de conducere social-democrată. Liberalul Vergil Chițac a câştigat primăria cu 28% dintre voturi. Primarul în funcţie, Decebal Făgădău, a obţinut cu patru procente mai puțin.

Rezultate surprinzătoare şi în Braşov. După 16 ani în care a fost la cârma oraşului, George Scripcaru, susţinut de PNL, a fost învins de Allen Coliban, candidatul USR-PLUS.

Allen Coliban, candidat USR-PLUS pentru primăria Braşov: ”Este un rezultat care ne onorează, dar care ne şi obligă şi exact asta spuneam în urmă cu 15 minute, că avem foarte, foarte mult de muncă, dar e exact ce ne-am dorit. De asta am intrat în politică, să avem o şansă să producem schimbarea asta. Şi iată că şansa asta o avem chiar acum în 2020”.

Voturile ieşenilor au mers din nou către Mihai Chirica.

Mihai Chirica, primar reales Iași: "Mulțumim tuturor pentru sprijin, pentru tot ce ați pus în slujba acestui proiect. Eu cred că a meritat și dacă vă uitați la noi cred că este momentul de glorie al acestui oraș când o echipă care își iubește orașul și județul are ocazia să arate acest lucru de la cârma instituțiilor pe care le vom conduce de azi încolo ".

În Cluj-Napoca, Emil Boc nu a avut emoții - a câștigat pentru a cincea oară alegerile pentru fotoliul de primar.

O surpriză mare s-a înregistrat la Câmpulung Muscel. Elena Lasconi, fosta noastră colegă, a câştigat detașat alegerile, din partea USR PLUS.

Elena Lasconi: "Revoluţia în România a început la Câmpulung, despre asta este vorba, vă iubesc fraţilor, vă mulţumesc din suflet".

În Bistriţa, din cauza oboselii membrilor comisiei, sacii cu buletine s-au amestecat chiar în fața sediului central.

La Târgu Jiu, membrii biroului electoral au sesizat o îmbunătăţire în sistemul de votare.

Membru comisia de vot: ”Este un sistem informatic bine pus la punct. Şi care funcţionează perfect, nu am văzut aşa ceva, am o vârstă, e perfect. Deci nu se poate greşi – nu se poate greşi”.