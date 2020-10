Europarlamentarul USR Clotilde Armand este, potrivit rezultatelor provizorii la alegerilor locale de duminică, noul primar al Sectorului 1 al Capitalei.

Rezultatele exit-poll-urilor au indicat-o, duminică seară, drept câștigătoare pe Clotilde Armand, cu 47%, în dauna lui Dan Tudorache, era creditat cu 37,7%.

Însă, luni dimineață, primarul în funcţie al sectorului 1, Dan Tudorache, a anunţat că ar fi câştigat alegerile, potrivit numărătorii sale paralele, având 200 de voturi în plus faţă de Clotilde Armand. Pe de altă parte, atât numărătoarea paralelă a USR cât şi datele oficiale arată că Clotilde Armand ar avea mai multe voturi decât Dan Tudorache, chiar dacă diferenţa e mult mai mică decât cea indicată de rezultatele exit-poll.

Cine este Clotilde Armand, noul primar al Sectorului 1 al Capitalei



Clotilde Armand, în vârstă de 47 de ani, s-a născut în Franța şi de profesie este inginer. Europarlamentarul USR s-a stabilit în România în anul 1999, după ce s-a căsătorit cu un român, Sergiu Moroianu, pe care l-a cunoscut când studiau amândoi la Institutul de Tehnologie Massachusetts. Din 2015, ea are şi cetăţenie română.

În 2002, Clotilde Armand a lucrat pentru Airbus în Franța și Germania, conducând o parte a echipei de management al proiectului A380. În 2005, a devenit Director IT al Distrigaz Sud, filiala românească a gigantului de distribuție a gazelor GDF Suez, ulterior mutându-se la Paris ca Director de Inovație pentru GDF Suez Europe. Între septembrie 2013 și martie 2017, Clotilde Armand a fost șeful filialelor din România și Bulgaria ale companiei franceze de inginerie Egis.

Clotilde Armand a pierdut alegerile din iunie 2016, în fața lui Dan Tudorache

La alegerile locale din 2016, Clotilde Armand, care candida din partea USB - Uniunea Salvați Bucureștiul - a pierdut în fața lui Dan Tudorache (PSD + UNPR), deși sondajele o dădeau cîștigătoare.

Uniunea Salvati Bucureștiul a cerut atunci renumararea buletinelor de vot din 18 sectii din sectorul 1, apreciind ca in acestea ″s-a inregistrat o corelatie negativa puternic semnificativa″ î intre procentajul voturilor nule și cele pentru candidata USB.

Însă, cererea USB a fost respinsă de Biroul Electoral de Circumscripție.

“Cu unanimitate de voturi s-a hotarat de Biroul de circumscriptie al sectorului 1 respingerea ca neintemeiata a solicitarii USB de renumarare a voturilor”, a declarat presedintele Biroului Electoral Sector 1.

În decembrie 2016, soţul lui Clotilde Armand, Sergiu Moroianu, a fost exclus din USR prin votul unanim al conducerii partidului, în urma acuzaţiilor conform cărora ”echipa de comunicare/campanie” a USR ar fi asociat imaginea formaţiunii cu activiştii LGBT şi cu Soros.

Moroianu l-a criticat pe Matei Păun, cel care a coordonat campania din 2016, despre care a spus că ”este un personaj controversat, că a refuzat ”să-şi depună fişa de simpatizant USR” şi că nu a dorit să dezvăluie numele celor din echipa de comunicare. ”Nu ştim unde şi pentru cine a lucrat, ce avere şi surse de venit are, nici măcar ce cetăţenie are. Păun este susţinut în USR de Roxana Wring, apropiată de ONG-urile din reţeaua Soros, cea care l-a adus iniţial în organizaţie şi pe Poliţeanu. Păun a asociat imaginea USR cu activiştii lgbt şi cu Soros, încercând chiar să-l disculpe pe Soros în loc să ne disociem viguros de el, tentativă patetică care a dus PSD la 50% din parlament şi USR sub 10%”, a scris Moroianu pe Facebook.

Clotilde Armand i-a cerut lui Nicușor Dan să nu părăsească USR



Nicuşor Dan a demisionat din funcția de președinte al USR pe 31 mai 2017, după ce conducerea USR a decis prin vot să se poziţioneze împotriva revizuirii Constituţiei pentru redefiniriea familiei.

Nicuşor Dan fusese reales în funcție cu doar două săptămâni înainte, pe 14 mai 2017. Atunci, Clotilde Armand i-a cerut lui Nicuşor Dan să nu plece şi să rămână alături de colegii săi.



"Îl cunosc pe Nicuşor Dan de 20 de ani. Când Nicuşor a trecut la un alt nivel şi simţea nevoia de o implicare substanţială pentru transformarea Primăriei Bucureşti şi a României, i-am spus că sunt gata să renunţ la job-ul meu pentru a lua parte la proiectul lui de administrare profesionistă şi cinstită: Uniunii Salvaţi Bucureştiul şi Uniunea Salvaţi România. Am crezut în proiectul lui pentru că este un om care nu a făcut niciodată vreun compromis, a renunţat la cariera de matematician şi-a dedicat ani de zile toată energia lui pentru a schimba în bine societatea românească. Am crezut în acest proiect pentru că nimeni nu era obligat să adopte o ideologie, nimeni nu era obligat să se pronunţe pe chestiuni intime, să voteze fiecare aşa cum îi dictează conştiinţa şi opţiunea lui ideologică", scria atunci Clotilde Armand.

Uniunea Salvaţi România (USR) a fost înregistrată oficial în Registrul Partidelor Politice în iulie 2016, ulterior fiind realizată o fuziune cu Uniunea Salvați Bucureștiul, formațiune creată tot de Nicușor Dan.