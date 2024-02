„Nu suntem ţigani, ci romi”. Dorin Cioabă, apel către organizaţiile minorităţii să nu facă alianţe cu extremiștii

El le cere reprezentanţilor altor organizaţii reprezentative pentru minoritate să nu facă alianţe cu partidele extremiste, considerând că acestea vor să le distrugă tradiţiile.

„Din 1990 ne-am luptat împreună cu celelalte organizaţii la nivel internaţional să nu ni se mai spună ţigani, ci să se folosească termenul de romi. Vedem, totuşi, că unele organizaţii şi unii lideri ai romilor folosesc acest termen şi se afişează că ei sunt reprezentanţi ai ţiganilor şi că nu cuvântul rom este important, deoarece «majoritatea ştiu că noi suntem ţigani». Dar această denumire a noastră s-a câştigat cu foarte multe lupte. S-a ajuns până acolo încât am purtat un proces cu Ministerul Afacerilor Externe pentru ca ei schimbe denumirea de pe paşapoarte, ROU în loc de ROM. Iată până unde am ajuns cu această luptă. Noi suntem romi şi romi vrem să rămânem. Nu stricaţi ceea ce am făcut şi am luptat, nu numai noi, dar şi cei dinaintea noastră. Suntem organizaţia romilor, asta trebuie prezentat, sunteţi lideri ai romilor. Că vreţi voi acum să dărâmaţi ceea ce am construit noi, nu este de acceptat. Dacă voi spuneţi că suntem ţigani, dăm autorităţilor posibilităţile să ne schimbe acest nume”, a transmis Dorin Cioabă, potrivit publicaţiei Turnul Sfatului, citată de News.ro.

Cioabă solicită comunităţilor de romi să nu se alăture partidelor extremiste, el spunând că ofertele unor formaţiuni de acest fel către unii reprezentanţi ai diverselor minorităţii, fie că este vorba despre romi sau de alte minorităţi, sunt „un măr otrăvit”.

„Dragii mei, gândiţi-vă puţin pe ce teren vă aflaţi. Gândiţi-vă că partidele extremiste ne-au dus în Transnistria, în robie. Partidele extremiste vor să distrugă comunităţile şi tradiţiile noastre. Cum putem noi să facem alianţe cu astfel de partide, pentru a primi un loc în parlament? (...) Aceste partide extremiste şi-au câştigat popularitatea tocmai pentru că sunt împotriva minorităţilor. Nu numai a romilor, ci şi a maghiarilor. Ei promovează o Românie fără minorităţi, naţionalismul acesta ne scoate din peisajul lor”, adaugă liderul romilor.

El nu se arată împotriva alianţelor politice, dar vrea ca acestea să fie făcute „cu partide care luptă pentru bunăstare şi ajutor social, adică toate lucrurile care vin în ajutorul minorităţilor”.

