Ce cred tinerii de azi despre comunismul în România, Nicolae Ceaușescu și Revoluția din 1989: “A fost o lovitură de stat”

Conform studiilor de piață, unii români spun că duc dorul comunismului și a perioadei în care Nicolae Ceaușescu a fost la putere, iar alții se bucură că au scăpat de acele vremuri. Există aproape o legătură directă între generații și percepția acestora despre "Epoca de împliniri mărețe" : cu cât oamenii sunt mai în vârstă, cu atât mai mare este nostalgia...

Dar cum gândesc tinerii din generația Z? Într-un interviu original, am încercat să aflăm opinia tinerilor născuți după Revoluție despre perioada de dinainte de 1989. Am discutat cu doi tineri, de 20 și 21 de ani, studenți la Facultatea de Istorie din București, despre cum se vede regimul comunist prin ochii lor.

ȘtirileProTV: Cum ai ales Facultatea de Istorie și ce au spus părinții tăi despre alegerea făcută?

Darius Andrei Știrbu, student: La început am ales o altă facultate. Am fost la Științe Politice, iar pe parcursul primului an am văzut că nu mi se potrivește și m-am reprofilat pe ceva care am crezut că e mai potrivit pentru mine și pentru aptitudinile mele, să zic. Și așa m-am dus pe istorie, unde am avut și un grup de studenți, colegi foarte ok.

Ne-am înțeles foarte bine, iar profesorii pentru mine au fost la un alt nivel și cred că ăsta e motivul pentru care încă continui să fiu la facultate.



Un alt motiv pentru care am ales istoria este că provin dintr-o familie de profesori de istorie și cumva cred că am avut afinitatea asta de mic.

Deși se trage dintr-o familie de istorici, Darius a vrut să-și creeze singur o părere despre Nicolae Ceaușescu, fără să fie influențat de poveștile familiei.

ȘtirileProTV: Cine a fost Nicolae Ceaușescu în viziunea ta, ca student la Facultatea de Istorie?

Darius Andrei Știrbu, student: Pentru mine, Nicolae Ceaușescu, într-adevăr, a fost un dictator. A fost președintele României în perioada 1965-1989. Personal, eu l-am văzut ca pe un lider puternic.

A dus o politică externă foarte bună, adică trebuie privit, cred, din punctul meu de vedere, din două părți: cea de politică externă pe care a dus-o și cea de politică internă.

Consider că pe politica externă a întreprins, să spunem, mai multe relații bune cu statele atât din Europa, cât și din Asia, Africa și de pe tot globul, iar pe politica internă, într-adevăr, populația României a avut de pierdut de multe ori, cel puțin începând cu anii '80.

ȘtirileProTV: Cum vezi tu perioada asta a comunismului din perspectiva ta de tânăr de acum? Cum ți se pare din ce ți-au spus părinții tăi?

Darius Andrei Știrbu, student: Părinții mei au o părere poate prea subiectivă despre comunism, ceea ce e și normal. Pare o perioadă destul de grea, încărcată emoțional, cred că emoțional e cel mai bun cuvânt. Cred că se simțeau presați, poate speriați, le-a fost frică să spună anumite lucruri.

Neajunsurile, probabil, că i-au determinat să se simtă într-un anumit fel, iar prin ochii părinților mei a fost o perioadă destul de grea.

ȘtirileProTV: Având în vedere că pentru ei a fost o perioadă destul de grea, dacă tu ai fi pus în situația de a alege să trăiești acum sau atunci, din poveștile pe care le-ai auzit, ce ai alege?

Darius Andrei Știrbu, student: Categoric aș alege perioada aceasta, dar mi-aș fi dorit cumva să fie puțin schimbată, adică să fie lucrurile altfel.

ȘtirileProTV: Cum crezi că este perceput regimul comunist de celelalte țări?

Darius Andrei Știrbu, student: Regimul comunist, probabil în multe țări este perceput ca un un regim de dictatură, de teroare a populației, poporul neavând drepturi și neputând face multe lucruri pe care și le doresc, fiind cenzurați. Cred că țările vestice, aș putea spune, care au și luptat împotriva comunismului, printre care și America, poate Anglia, Franța văd comunismul într-o manieră greșită.

ȘtirileProTV: Ce părere ai despre oamenii care îl regretă pe Ceaușescu ?

Darius Andrei Știrbu, student: Consider că pentru acești oameni perioada comunismului a fost poate mai bună decât perioada de astăzi și, probabil, că ei au în vedere, și nu știu poziția socială pe care o aveau, valorile morale, principiile pe care le aveau oamenii și pe care le-a insuflat comunismul și probabil că, văzând societatea de astăzi , regretă cumva perioada lui Ceaușescu.

ȘtirileProTV: Tu, ca student la istorie, ce părere ai despre Revoluție?

Darius Andrei Știrbu, student: Din punctul meu de vedere, Revoluția a fost o lovitură de stat, ca istoric, din ceea ce am citit, din ceea ce am văzut, a fost dorința marilor puteri de a schimba regimul de aici.

ȘtirileProTV: Cum ai ales Facultatea de istorie și ce au spus părinții tăi despre alegerea făcută?

Codruț Ene, student: În primul rând, Facultatea de Istorie, pentru mine nu a fost prima opțiune, însă a fost cea mai bună opțiune. Prin clasa a XI-a mi-am descoperit pasiunea pentru istorie și am continuat să studiez, să citesc cărți relevante pe subiectele care mă interesau legate de istorie.

Iar, după examenul de Bacalaureat am ales să aplic la două profile ale Facultății de Istorie, respectiv cel de istorie și cel de Relații Internaționale. Am fost admis la ambele, însă profilul de relații internaționale m-a pasionat mai mult, pentru că vorbește despre istoria universală contemporană, principalul subiect care mă pasionează. Părinții mei m-au susținut în tot ceea ce am vrut să fac.

ȘtirileProTV: Cine a fost Nicolae Ceaușescu în viziunea ta, ca student la Facultatea de Istorie?

Codruț Ene, student: Nicolae Ceaușescu a fost un tânăr născut în Scornicești, un tânăr care nu a avut posibilitățile financiare de a studia. A avut numai patru clase, a fost nevoit să muncească încă de mic, ca ajutor de cizmar. A fost un tânăr care din perioada adolescenței făcea propagandă comunistă și în cele din urmă a intrat în Partidul Comunist în ilegalitate, iar în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, după care comunismul s-a instituit în România, a urcat încet, încet pe treapta de valori a comuniștilor și a demonstrat o abilitate de a prelua puterea după moartea lui Gheorghiu-Dej, promițând marea cu sarea celorlalți oameni care doreau să acapareze puterea. A avut mari ambiții pentru România, însă cu ponoase trase de populația țării în privința bunului trai.

ȘtirileProTV: Și cum este perceput regimul comunist prin ochii unui tânăr student la istorie?

Codruț Ene, student: Am avut câteva cursuri de istorie a comunismului, plus lectura suplimentară pe care am făcut-o. A fost un subiect care m-a pasionat. Regimul comunist din România este perceput de un tânăr la istorie ca fiind unul totalitar, unul în care nu ai vrea să trăiești, unul în care se încălcau drepturile și libertățile de care ne bucurăm în prezent. Un regim în care populația era, fie regimentată, având în vedere că au fost milioane de membri ai Partidului Comunist, fie opresată, un regim în care adevărul nu putea fi spus, presa era cenzurată.

La vremea Revoluției din Decembrie 89, părinții mei au trăit tinerețea în comunism și în general vorbesc despre amintirile frumoase din perioada comunismului, ceea ce este de explicat prin faptul că era totuși tinerețea lor.

Însă, anii '80 au fost grei, ca pentru toată lumea, prin lipsuri, raționalizări, frig, foamete. Însă, perioada anilor '70 a fost una relativ bună pentru amândoi.

Au fost primii ani ai copilăriei și de acea perioadă chiar îmi povestesc cu mare drag, însă anii '80, în special finalul anilor '80, a fost unul destul de greu pentru amândoi.

ȘtirileProTV: Ce părere ai despre oamenii care îl regretă pe Ceaușescu și sunt nostalgici?

Codruț Ene, student: Este de înțeles că există o nostalgie pentru perioada lui Nicolae Ceaușescu în societatea românească, având în vedere faptul că după Revoluția din 1989 și prin tranziția la democrația actuală nu s-a reușit ceea ce doreau oamenii la începutul anilor '90 să se facă.

ȘtirileProTV: Se spune că trebuie să ne cunoaștem istoria pentru a nu se repeta. Student la istorie fiind, ce ai vrea să învețe oamenii legat de Revoluție și de comunism?

Deși Codruț face parte dintr-o altă generație și a fost ferit de tot ceea ce a însemnat manifestația care a marcat oameni și a schimbat destine, tânărul student la Facultatea de Istorie, a copilărit cu poveștile tătălui, dar și ale bunicului, care au participat la acest eveniment istoric.

Codruț Ene, student: Revoluția Română din 1989 este în continuare un subiect tabu, pot spune.

Am copilărit să spun așa, cu poveștile tatălui meu, care a fost participant activ la Revoluția din Decembrie 1989, cât și bunicul meu.

Observ că părerile sunt împărțite în legătură cu cine a făcut Revoluția, dacă a fost o Revoluție veridică, dacă a fost o lovitură de stat. Actualul rechizitoriu al Revoluției din 1989 precizează faptul că a fost o lovitură de stat. Pentru mine, însă, a fost un moment în care vechii demnitari comuniști, trași pe linie moartă de putere, au încercat să acapereze puterea.

De aceea, după 1989, în primele guverne, majoritatea oamenilor, fie că vorbim de lideri de stat, miniștri, consilieri, erau oameni bine văzuți în regimul comunist, care își însușeau în acel moment ideologia democrației.

ȘtirileProTV: Ai spus că bunicul tău și tatăl tău au participat la Revoluție - dacă poți să-mi povestești puțin din ceea ce ți-au spus ei?

Codruț Ene, student: Am realizat chiar un proiect la facultate pe această temă. Tatăl meu și bunicul meu au participat la Revoluție în orașul Buzău, unde unii oameni consideră chiar că nu ar fi fost o Revoluție, ci oamenii au tras unii în alții. Toată lumea a ieșit pe stradă de când a auzit veștile de la Timișoara, chiar din data de 21 decembrie. Și poveștile sunt legate de tranzitarea orașului de tatăl meu pe jos, văzând, încercând să cerceteze de unde se trage, cine trage, ce se întâmplă, iar apoi sigur, apărarea Palatului Comunal, sediul Primăriei din Buzău și a Casei Albe, sediul de partid.

Indiferent din ce generație facem parte, se spune că există evenimente trăite de strămoșii noștrii care ne marchează și ne rămân în minte.

Codruț Ene, student: O poveste care mi-a rămas în minte este cum de pe etajul sediului de partid, Casa Albă din Buzău, s-au aruncat carnetele de partid și a devenit totul ca o ploaie cu roșu, carnete de partid roșii. O întâmplare relevantă pe care mi-a povestit-o este legată de o cetățeancă străină care vorbea o română stricată și încerca să ajungă în Serbia, prin Buzău în timpul Revoluției, ceea ce mi s-a părut iarăși destul de ciudat și m-a făcut să încep să cercetez ce s-a întâmplat de fapt la Revoluție, cel puțin în orașul meu natal.

În zilele noastre există multe percepții legate de interesul tinerilor despre Nicolae Ceaușescu. Mulți sunt de părere că generația actuală nu știe foarte multe lucruri despre ce s-a întâmplat. În manualele de istorie se vorbește destul de succint despre ceea ce a însemnat regimul comunist.

De aceea, cercetătorul Victor Sămărtinean încearcă să-i determine pe studenți să afle mai multe despre acest subiect.

ȘtirileProTV: Ce faceți dumneavoastră ca să-i ajutați pe studenții de la Facultatea de Istorie să conștientizeze mai bine perioada comunismului?

Victor Sămărtinean: În primul rând, sunt tutorele programului de practică studențească desfășurat în cadrul Institutului, program la care anual se înscriu în jur de 150-200 de studenți, nu doar de la Facultatea de Istorie, ci de la toate facultățile din în cadrul Universității București cu profilul umanist: Jurnalism, Sociologie.

Se înscriu și studenți din țară, nu doar din București. Ei vin deja pasionați de acest subiect, dornici de a descoperi partea practică a activității Institutului nostru, care este Investigarea Crimelor Comunismului și prin urmare, efectiv formăm o echipă.

