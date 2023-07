„Parcă ar fi lovit un zid”. Bărbat lovit în plin de un tren, în gara din Eforie Sud. Avea căști în urechi și nu s-a asigurat

A fost lovit în plin sub privirile îngrozite ale călătorilor care se aflau pe peron. Șase trenuri cu turiști au fost blocate în gările de pe traseu.

Martorii povestesc că victima nici nu a realizat că la mică distanță se afla trenul de călători Mangalia-București. Purta căști audio și nu a auzit semnalele acustice.

Tânăr de pe peron: „În momentul impactului, s-a pus o frână bruscă de parcă ar fi lovit un zid și atunci nu am ieșit să văd, am crezut că a pus frână bruscă pentru că a depășit stația. Când am ieșit afară am văzut lume și după am văzut cadavrul.”



Bărbat: „Avea căști și trenul l-a lovit. Nu a auzit dacă avea căști, vă dați seama.”

Reporter: Trenul de când stă?

Bărbat: „De vreo două ore, au venit procurorii, atunci a dat drumul la trenuri.”

Imediat după accident, garnitura a fost blocată în stația CFR Eforie Sud până la sosirea echipelor de criminaliști, pompieri și medici ai Serviciului de Ambulanță Constanța.

Bărbat: „Mergeam cu trenul și deodată s-a oprit brusc, am coborât și am văzut că s-a adunat multă lume și am auzit de la persoane că e cineva pe sub tren.”

Oana Manoilă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: „Din păcate, la fața locului colegii mei au constatat că victima a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind ulterior declarat decesul acesteia.”

Călătorii trenului au fost nevoiți să aștepte mai bine de două ore. Șase trenuri care se îndreptau spre sudul litoralului au fost blocate în diferite stații de pe traseu.

Oana Brânzan, purtător de cuvânt CFR SA: „Circulația feroviară a fost oprită astăzi în intervalul orar 12:20-14:30, pe raza stației Eforie Sud, din cauza unui accident mortal înregistrat la intrare în gară.”



Alte două trenuri InterRegio care plecau spre București au fost nevoite să staționeze între Mangalia și Eforie Sud până în momentul în care calea ferată a fost deblocată.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 20-07-2023 17:14