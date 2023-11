„Nu puteam să stau în bucătărie de miros”. Mărturiile vecinilor celor doi bărbați găsiți morți în apartament, în Timișoara

Pompierii au deblocat ușa, iar când au intrat în locuință, au descoperit trupul fără viață al unui bărbat. Apoi, într-o altă cameră au găsit și cadavrul tatălui său. Polițiștii au deschis o anchetă.

Fiul nu a mai fost văzut în ultima perioadă

În apartament, în ultimele luni, locuia doar bărbatul de 74 de ani. Fiul său nu a mai fost văzut de ceva vreme, spun vecinii. Mirosul insuportabil a ajuns și la blocurile vecine, așa că oamenii au sunat la 112. Pompierii au deblocat ușa, iar în baie au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În altă cameră, tatăl său zăcea fără viaţă. Avea o rană la cap şi era învelit în mai multe pături.

Localnică: „Nu puteam să stau în bucătărie de miros. Și am zis la vecina de deasupra de ei, de unde s-o întâmplat crima, 'Mă, Coco, eu cred că Lazăr e mort în casă. Nu e, tanti Ioana, că am vorbit noi cu el'. Și când colo, așa a fost. Băiatul, eu nu l-am văzut toată vara asta, deloc. Îl bătea pe taică-su, tot timpul îl bătea”.

Localnică: „De băiat nu știu să vă spun, el era băiat cumsecade. Deraiase spre bătrânețe”.

Vecinii spun că tatăl începuse să aibă probleme de sănătate, după ce și-a pierdut soția. Se certa foarte des cu fiul său, care avea probleme cu jocurile de noroc, dar și cu legea, fiind cercetat pentru furt.

Localnică: „Aici, sub noi, stă cineva și aduce haine, nu știu de unde, și le pune pe jos, pe sus. Nu se înțelegeau bine, că amândoi erau bolnavi. Da, dar în ultimul timp nu, că nu s-o mai auzit de băiatul lui, nu știe nimeni unde e”.

Localnică: „Nu-i bine, oricum. Se întâmplă numai minuni din astea. Era cumsecade domnul Lazăr”.

Polițiștii așteaptă raportul medicilor legiști pentru a stabil ce s-a întâmplat între cei doi bărbați.

Dată publicare: 06-11-2023 13:31