Ziua de Curăţenie Naţională. 150 de țări se reunesc azi în cea mai ambițioasă mișcare civică

Let's Do It, România. Peste 1 milion de români sunt asteptati astăzi să pună umărul la marea curățenie. Mobilizarea are loc în cadrul "Let's do it România" - una dintre cele mai mari mișcări sociale din țara noastră.

Let's Do It, România. Ziua de Curăţenie Naţională, eveniment ajuns la a VI-a ediţie este cea mai mare mişcare socială din ţară dedicată ecologizării mediului înconjurător.

Let's Do It, România. "150 de ţări din întreaga lume se unesc în cea mai ambiţioasă mişcare civică la nivel internaţional - World Cleanup Day. Pe 15 septembrie 2018, milioane de voluntari din întreaga lume vor spune 'Let's Do It!' în lupta împotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu - deşeurile. World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie, la ora 10,00, în Noua Zeelandă. Valul de acţiuni de curăţenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare şi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de Let's Do It, România!.

Let's Do It, România. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a semnat un protocol de colaborare cu Asociaţia Viitorul în Zori, organizator al proiectului "Let's do it Romania!", cea mai mare mişcare socială din ţară dedicată ecologizării mediului înconjurător, informează un comunicat.

Pe data de 15 septembrie, de Ziua Naţională de Curăţenie, reprezentanţii MRP vor participa la o amplă acţiune de ecologizare în Bucureşti.

"Munca echipei de la 'Let's do it Romania!' este impresionantă nu doar prin prisma rezultatelor lor, peste 1.400.000 de voluntari implicaţi în 7 ani de activitate, ci şi datorită modului în care sprijină dezvoltarea educaţiei civice în România. Ne face o deosebită plăcere să ne alăturăm acestei iniţiative şi îi îndemn pe românii din ţară şi pe cei de peste hotare să sprijine activităţile dedicate colectării de deşeuri, trierii selective şi reciclării", a subliniat ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, citată în comunicat.

De asemenea, Andrei Coşuleanu, reprezentant "Let's do it Romania!", a vorbit despre importanţa acestei mişcări.

"Ne bucurăm că această ediţie a Zilei de Curăţenie, care se desfăşoară în context internaţional, 150 de ţări unindu-se pentru a curăţa planeta de deşeuri în aceeaşi zi, pe 15 septembrie 2018, se bucură de sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Deşeurile nu ţin cont de graniţe, de aceea invităm toate comunităţile de români stabilite în afara graniţelor ţării să se alăture celei mai ambiţioase mişcări civice globale, care va contribui la formarea masei critice de cetăţeni responsabili faţă de mediul înconjurător", a declarat Coşuleanu.

În acest context, MRP invită românii de pretutindeni să ia parte la proiectele organizate de "Let's do it Romania!" şi să descarce gratuit aplicaţiile "World Cleanup" şi "TrashOut".

Peste 2.100 de militari şi personal civil din structurile Ministerului Apărării Naţionale (MApN) vor participa, sâmbătă, la campania "Let's Do It, Romania!", se arată într-un comunicat de presă transmis de MApN.

Potrivit sursei citate, cadrele MApN vor participa voluntar "la acest proiect de responsabilitate socială, care presupune acţiunea efectivă de strângere a deşeurilor".

Zonele unde vor acţiona au fost stabilite de către coordonatorii de proiect ai Asociaţiei Viitorul în Zori şi se află pe raza judeţelor: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş, Vaslui, Vrancea.

Parteneri instituţionali în România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Parteneri nonguvernamentali: AIESEC, ANOSR, CNE, CTR, Cercetaşii României, Federaţia VOLUM, Grup PONT, JCI, UOSMR, FDSC.

Mişcarea Let's Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională Let's Do It World! încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări cu experienţă sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curăţenie Naţională în 2018.

Din 2010 şi până în prezent, "Let's Do It, Romania!" a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică, fiind curăţate 18.000 de tone de deşeuri.