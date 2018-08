Ziua a patra de proteste, în Piața Victoriei: „Am încasat gaze pentru că am cerut un Guvern competent”

Pro TV

S-a protestat din nou pașnic, luni seară, în Piața Victoriei din Capitală, unde s-au adunat peste o mie de oameni.

Manifestanții spun că își iubesc țara și nu vor să renunțe, chiar dacă mulți dintre ei au fost răniți vineri în urma intervenției jandarmilor.

Daniel: „Am văzut că aveau aşa o ură, erau în stare să ne mitralieze, dar nu ne-au descurajat, ne-au înrăit. A zis: „eu te înţeleg, tu ai datoria să-ţi aperi țara, eu să respect ordinul.” Cumva că pe el îl judecă."

Tânărul a fost rănit la picior vineri, în timpul violențelor din Piaţa Victoriei, dar a ieşit din nou în stradă, în speranţa că lucrurile se vor schimba în România.

Liviu: „A aruncat cineva cu o grenadă din aia fix spre picior şi a explodat provocându-mi o rană adâncă. Când au început să tragă şi spre Ambulanță, au închis ambulanţa şi au plecat. Am rămas în drum şi am venit la protest, nu ne-au descurajat."

Şi nu a fost singurul în această situaţie.

George: „Am încasat gaze, am fost stropit cu tunul de apă şi pentru ce? Pentru că am cerut un regim democratic şi un Guvern competent.”

Reporter: „Văd că aţi venit cu masca de gaze.”

George: „O port simbolic, sper să nu se repete."

Femeie: „Ne-au stricat manifest de vineri, care ar fi trebuit să fie o sărbătoare, o Unire, a Centenarului, având în vedere că au venit şi oameni de afară."

Reporter: „Nu v-au descurajat incidentele să ieşiţi?”

Participant: „Dimpotrivă! locuim la Munchen şi ne-am luat concediu special."

Mulţi dintre tinerii care au protestat, luni seara, vorbesc despre lupta anticorupţie, care nu trebuie abandonată.

Tânăr: „Înseamnă să fii cu adevărat ataşat de ţară, chiar dacă am plecat, nu am renunţat, mă simt legat. Mă uit în jur şi realizez că România are un potenţial enorm şi mă doare să văd că nu e exploatat."

Unii dintre manifestanţi au mers în piaţa însoţiţi de copii.

Cătălin, tată: „E greu să îi explici unui copil evenimentrele astea, da. oamenii care ne conduc nu ne vor binele .. o simplă explicaţie e de ajuns."

Devenit deja un gest simbolic, protestatarii au aprins lanternele telefoanelor şi au intonat imnul naţional.

Din nefericire, o femeie aflată în mulţime a avut nevoie de ajutorul medicilor. Ea a fost transportată cu ambulanţa la spital.

Bărbat: „A făcut o femeie o criză de epilepsie, cred că a stat prea mult aici."

Pe de altă parte, un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost dus la secţie pentru că avea asupra lui obiecte periculoase. El este bănuit că ar fi participat la violentele de vineri.

