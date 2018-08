O tânără rănită în incendiul din Colectiv, afectată de gazele Jandarmeriei: „Grefele recent puse s-au înroșit”

Adina Apostol, o tânără rănită în incendiul din Clubul Colectiv, a mers luni la Parchetul Militar pentru a depune o plângere faţă de intervenţia jandarmilor de la protestul din 10 august.

La ieșirea de la Parchet, tânăra a precizat că din cauza gazelor date de jandarmi în Piața Victoriei, vineri, anumite grefe puse recent i s-au înroșit sau învinețit.

„Am făcut o plângere penală, pentru că am inhalat foarte foarte multe gaze, nu știu ce fel de gaze... lacrimogene sau altceva, pentru că mă ustură îngrozitor de tare gâtul, mă dor mușchii gâtului, mi s-au inflamat anumite părți ale grefelor recent puse, mi s-au înroșit, mi s-au învinețit și mi se pare că acțiunea jandarmilor din data de 10 august a fost una foarte agresivă față de protestatarii liniștiți care nu au făcut nimic, ei nu au făcut absolut nimic ca să înlăture grupurile de suporteri care deranjau, care erau lângă ei, în față. Aruncau cu gaze lacrimogene în spate, unde erau protestatarii liniștiți cu copii. De mai multe ori de când am ajuns, de la 8.15 până în jurul orei 11.15 au dat încontinuu, cred că din sfert în sfert de oră, 20 din 20 de minute, și după ora 11 și ceva au dat încontinuu. Unde fugeam, veneau după noi și aruncau în continuare. Nu aveai unde să fugi, nu aveai unde să stai. Împreuna cu mama mea, nu mai puteam să respirăm. Am mers pe bâjbâite, împreună cu ceilalți protestatari, era să ne călcăm în picioare. Probabil asta a fost ideea lor, pentru că ne împingeau cu scuturile atât de violent, atât de repede, încât foarte mult nu aveam unde să ne retragem și când să ne retragem”, a spus Adina Apostol.

Pro TV

Totodată, tânăra a precizat că nu a știut ce înseamnă semnalul luminos lansat de Jandarmerie.

„N-am știut ce înseamnă. Nu am făcut armata, trebuiau să ne informeze dinainte, la televizor. Știau ce proteste vor avea loc. Nu trebuiau să intervină așa. Au mai fost protestatari care au agitat apele și în trecut și știm cu toții că i-au marginalizat, că i-au dat la o parte. Am mai fost la proteste și aici și în Belgia. Intervenția... foarte agresivă. Niciodată nu a fost ca acum. Am venit special pentru protest. Mai stau câteva zile, vreau să merg la IML, să îmi iau actele necesare, vreau să merg înapoi că mai am tratamente de făcut”, a mai spus ea.

Tânăra a confirmat jurnaliștilor că a fost rănită în incendiul din clubul Colectiv.

„Tocmai de-asta am ieșit să protestez. Eu și ceilalți ca mine au suferit de pe urma la ce ne fac. Eu, una, cred că s-a făcut o mediatizare foarte mare a acestui protest și s-au speriat. Este inadmisibil ce ordin a dat prefectul Jandarmeriei. Nu se poate să intervii așa asupra unor oameni liniștiți. Ei trebuiau să înlăture grupurile de protestatari violenți. Asta puteau să facă de la început, nu să arunce cu lacrimogene și cu alte grenade. O să ies de fiecare dată când se va ivi ocazia în stradă”, a mai spus Adina Apostolu.

Zeci de mii de persoane s-au adunat, sâmbătă seara, în Piața Victoriei și în alte orașe din țară, pentru a manifesta împotriva Guvernului Dăncilă și a coaliției PSD-ALDE.

Vineri, 50.000 de oameni au manifestat în Piața Victoriei din Capitală. Protestul a degenerat, astfel că în cursul serii au avut loc mai multe ciocniri violente între grupuri de protestatari, care au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi, și forțele de ordine, care au folosit grenade, gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Printre cele 440 de persoane care au primit îngrijiri medicale au fost și copii și femei, iar în jur de 65 au ajuns la spital. Totodată, procurorii militari au deschis dosar penal privind intervenţia jandarmilor în Piaţa Victoriei.

