Mărturiile răniţilor audiaţi la Parchetul Militar. "Mi-am pus mâinile la ceafă, m-au lovit în cap”

Detalii şocante despre intervenţia în forţă a jandarmilor de vineri seară apar odată cu audierile de la Parchetul Militar.

Mai mulţi dintre cei răniţi la protestele din 10 august au povestit presei la ieşirea de la Parchetul Militar cum a decurs intervenţia jandarmilor.

„Mi se pare că acţiunea jandarmilor din data de 10 august una foarte agresivă faţă de protestatarii liniştiţi. Nu au făcut absolut nimic ca să înlăture grupurile de suporteri care erau lângă ei, în faţă. Şi ei aruncau cu gaze lacrimogene în spate, unde erau protestatari liniştiţi”, spune o tânără.

„Eu am fost în partea pieţei de unde nu s-a aruncat cu pietroaie. Când s-a dat ordinul pentru evacuarea pieţei toată lumea a fugit, a venit bariera de jandarmi, am ales să stau pe loc pentru că nu reprezentam un pericol pentru nimeni. Am ridicat mâinile, m-am întors cu spatele, chiar mi-am pus mâinile la ceafă. În momentul când bariera de jandarmi a ajuns la mine, m-au lovit în cap, în umăr, în mână. Au vrut să mă interneze la Floreasca”, relatează un bărbat, pansat la cap. „Nu mi-a spus nimeni nimic de ce am fost lovit.”

Pro TV

„Intervenţia jandarmilor mi se pare brutală. Foarte brutală”, spune el. „Sunt oarecum de acord şi cu Jandarmeria, pentru că, după ce am trecut de bariera de jandarmi, tot un jandarm m-a ajutat să ajung la ambulanţă şi am văzut bucăţi de bordură aruncate, pietroaie foarte mari. Să fiu sincer, eu în locul lor probabil că aş fi procedat la fel în momentul în care au primit ordin de evacuare. Se putea face distincţia între cei paşnici şi cei violenţi, dacă se dorea lucrul ăsta”.

Pro TV

O tânără care studiază în SUA şi a venit special în ţară pentru mitingul diasporei povesteşte că „pe proprietate privată, fără mandat, am fost sechestraţi. Eram la Clubul Ţăranului Român.”



