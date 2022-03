Zelenski anunță că a avut ”negocieri” cu Klaus Iohannis. Este a 3-a discuție între cei doi

”Am purtat negocieri cu președintele României, Klaus Iohannis, pe care l-am informat despre luptele în desfășurare împotriva agresiunii rusești, despre crimele de război ale Rusiei împotriva civililor. Am mai discutat și despre sprijinul care va fi acordat în continuare populației ucrainene.” - a scris președintele Ucrainei pe Twitter.

Held negotiations with ???????? President @KlausIohannis . Informed about the ongoing struggle against Russian aggression, about Russian war crimes against civilians. Discussed further support for the people of ????????.

La rândul său, președintele Iohannus a transmis - după discuția cu Zelenski - că România ”va continua să aibă grijă de fiecare cetăţean al Ucrainei care ajunge în România".

”Am discutat cu preşedintele Zelenski despre situaţia critică din Ucraina. România va continua să aibă grijă de fiecare cetăţean al Ucrainei care ajunge în România", a scris şeful statului, pe Twitter.

El a adăugat că peste 125 de camioane cu ajutoare, ambulanţe şi maşini de pompieri din partea României şi a altor state membre ale Uniunii Europene au ajuns în Ucraina prin hub-ul umanitar din Suceava.

I discussed with President @ZelenskyyUa the critical situation in ????????. RO will continue to take good care of every ???????? citizen arriving in ????????. Over 125 trucks with aid, ambulances & fire engines from RO and other ????????MS have arrived in UA through the humanitarian hub in #Suceava.