Fiul celebrului rocker Ozzy Osbourne laudă România, după ce a lucrat ca voluntar la granița româno-ucraineană

Instagram/jackosbourne

Jack Osbourne, fiul legendei rock Ozzy Osbourne, este unul dintre numeroșii membri ai comunității rock și metal care s-au oferit să ajute Ucraina într-un fel sau altul.

Într-o postare pe Instagram, Jack a dezvăluit că a mers, de fapt, în România pentru a ajuta orfanii ucraineni care și-au părăsit casele ca urmare a invaziei ruse, potrivit Loudwire.

Potrivit postării lui Osbourne, Jack a fost voluntar la granița dintre România și Ucraina săptămâna trecută cu o organizație numită Third Wave Volunteers.

Aceștia au oferit ajutor medical orfanilor cu nevoi speciale care au fost evacuați din țara lor de către o altă organizație non-profit pentru a fi în siguranță. El a calificat călătoria drept "incredibil de revelatoare și profundă" și a spus că la graniță despre granița României cu Ucraina că este aprovizionată și plină de resurse.

"Am ezitat foarte mult să postez acest lucru pentru că nu am făcut-o pentru atenție și m-am săturat să văd oameni care fac lucruri pentru cauze doar ca să poată posta despre asta. Am făcut acest lucru pentru că m-am simțit obligat să ajut și postarea unui steag sau orice altceva nu mi se pare suficient", a scris Osbourne.

"Deși cât am fost acolo nu am reușit să scoatem copiii, ONG-urile au început să îi evacueze acum, din fericire. Am văzut aspecte ale umanității în cel mai rău caz, dar și în cel mai bun caz. În timp ce lucram de-a lungul graniței, am văzut valuri și valuri de refugiați, în principal femei și copii, toți fugind din țara lor în speranța de a găsi siguranță. Frica și nesiguranța au fost cele mai comune sentimente care au fost descrise", a mai transmis Jack.