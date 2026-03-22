Peste 21 de tone de apă îmbuteliată au ajuns deja peste graniță. Alte transporturi vor pleca săptămâna viitoare spre comunitățile afectate.

După ce Guvernul de la Chișinău a sistat furnizarea apei potabile în 4 raioane și a emis o alertă ecologică pentru Nistru, o asociație din Iași s-a mobilizat și a organizat un transport umanitar.

Localnici: „Mi-am luat apă, dar nu de ajuns pe o săptămână. Eu le mulțumesc foarte mult.” (...)

„E greu, dar ce să facem? Dacă avem zilele astea, trebuie să trăim."

Alexandr Petkov, primarul municipiului Bălți: „Sunt foarte multe persoane nevoiașe și mai vine lumea.”

Și alte transporturi umanitare vor fi organizate în zilele următoare.

Ciprian Mihalcea, fondator ONG: „Doar implicarea poate face diferența. Trebuie să fim un pic mai buni, mai atenți unul cu celălalt."

Autoritățile locale din Iași au montat corturi în diverse cartiere din oraș, unde oamenii pot aduce donații.

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași: „Am strâns și noi peste 40 de tone de apă, în momentul de față, și săptămâna viitoare le distribuim.”

Problemele pe Nistru au început în urma unui atac militar asupra unei hidrocentrale din Ucraina, care a provocat o deversare masivă de produse petroliere. Nivelul substanțelor toxice a fost de peste 40 de ori peste limitele admise.