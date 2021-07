Zece oameni au murit, în ultimele patru zile, pe drumul european E85. România, codaşă în Europa la siguranţa rutieră

Zece oameni au murit, în ultimele patru zile, pe drumul european E85. Șapte și-au pierdut viața duminică, iar trei au murit miercuri, în accidente înfiorătoare, produse pe „drumul morții”, cum este numită această șosea.

E85 străbat,e în total, șase țări din sudul în nordul Europei. Suntem, din păcate, țara europeană cu cele mai multe victime pe șosele.

Accidentul de miercuri s-a produs la prima oră a dimineţii, pe sensul de mers Bacău - Roman, în afara localităţii Dumbrava. Şoferul - un tânăr de 27 de ani - condusese toată noaptea de la Bucureşti la aeroportul din Bacău, de unde i-a luat pe verişorii lui veniţi din Spania. Se intreptau, în sfârşit, spre casă, în Neamţ.

Tereza Robu, mătuşă: „S-au dus departe la muncă să facă şi ei un ban să renoveze casa. S-au gândit să vină şi ei acasă după un an de zile de muncă. S-a întâmplat”.

Drumul era drept, vizibilitatea bună, dar şoferul a adormit la volan şi a intrat pe contrasens, iar maşina s-a izbit puternic de un copac. Trei bărbaţi - inclusiv şoferul - au murit pe loc. O tânără de 22 de ani, singura supravieţuitoare, a fost grav rănită.

Mirela Romaneţ, Spitalul Judeţean de Urgente Bacău: „Pacienta a ajuns la unitatea de primiri urgențe în stare gravă. Are rupturi costale şi pe o parte şi pe cealaltă, are o fractură de şold”.

Aurelian Nădejde, șeful Serviciului Rutier Bacău: „Pe fondul adormirii la volan, a pătruns pe sensul opus de mers, iar ulterior a părăsit banda intrând în coliziune cu un copac”.

Petru Bordeianu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Formatorilor Auto: „Dacă eu vin de la Bucureşti şi merg la Suceava şi în fiecare localitate merg cu 50 la oră, în afară am voie 100. Când se face trecerea de la 100 la 50 de km în condiţii de oboseală foarte uşor poţi să aţipeşti”.

E85 traversează Europa de la sud la nord, pornind din Grecia, de la Marea Egee, până în Lituania, la Marea Baltică. Drumul traversează vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei și Bulgaria. În România, şoseaua leagă oraşele Siret, Suceava, Bacău, Bucureşti de Giurgiu.

România, codaşă în Europa la siguranţa rutieră

Conform Comisiei Europene, România este codaşă la siguranţa rutieră. În Suedia sunt cele mai puţine decese din accidente rutiere: 18 la un milion de locuitori în ultimul an. În timp ce la noi au fost raportate anul trecut 85 de decese la un milion de locuitori. În 2010 au fost 117, semn că timp de 10 ani lucrurile s-au schimbat prea puţin.

Petru Bordeianu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Formatorilor Auto: „Noi ne aflam pe E85. care are o singură bandă de mers. Banda pe care mergem se cheamă acostament. Eu nu am înţeles de ce nu au făcut bandă completă la vremea aia. Să zicem că vine cineva din sens opus care are o sută la oră şi adoarme. Eu de pe banda asta nu îmi dau seama că el a adormit”.

România nu are drumuri sigure, dar nici comportamentul şoferilor nu este exemplar. În judeţul Bacău, de exemplu, poliţiştii au reţinut anul trecut peste 3.200 de permise de circulaţie, cel mai mare număr din toată ţara.

Recent, un şofer a fost filmat pe contrasens pe autostrada A3, după ce a ieşit încurcat dintr-un sens giratoriu din județul Cluj. Poliţiştii au văzut imaginile şi îl caută pentru a-l sancţiona.