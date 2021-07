Accident foarte grav, în India: Cel puțin 18 oameni au murit. Victimele dormeau lângă un autobuz

Incidentul s-a produs pe o autostradă din apropiere de Barabanki, în centrul Uttar Pradesh - cu cea mai mare concentrare de populaţie din India - în jurul orei locale 00:45, a precizat pentru Reuters Yamuna Prasad, inspector de poliţie.

Cel puţin 19 persoane au fost rănite în urma acestui incident survenit în statul Uttar Pradesh, a declarat presei un responsabil al poliţiei locale, citat de AFP. Anterior, Reuters relatase despre zece răniţi.

Cei mai mulţi dintre muncitori se întorceau acasă din statul Bihar (vest) după ce li se încheiase contractul de muncă.

Pasagerii coborâseră din autocar după o defecţiune la arborele de transmisie şi dormeau lângă vehicul când un camion l-a lovit din spate.

Echipele de salvare au trebuit să recupereze unele trupuri prinse sub autocarul supraetajat.

"Administraţia districtului şi poliţia au deschis o anchetă şi veghem ca răniţii să primească cel mai bun tratament medical disponibil", a declarat Satya Narayan Sabat, un responsabil al poliţiei locale.

"Autobuzul era supraîncărcat, având la bord circa 150 de pasageri. A fost lovit de un camion pe autostradă", a completat inspectorul Yamuna Prasad.

Unele surse locale vorbesc despre 20 de morți.

