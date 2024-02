Viorel și-a ucis ambii părinți, după ce s-a întors din Franța. Abia dimineață a realizat ce a făcut. „A început cu prostii”

De dimineață, când s-a trezit și a realizat oroarea, bărbatul a sunat la poliție și s-a autodenunțat.

La ora nouă dimineața, strada Carierei din Săcele s-a umplut de poliție. Oamenii au crezut că sunt descinderi la vecinul lor de 24 de ani, care și altă dată fusese prins cu droguri. Curând au aflat, îngroziți, că ambii părinți ai bărbatului zac morți în casă.

Localnic: „Bărbatul meu zice: 'E multă poliție'. Și zic: 'Poate caută drogurile, o avea ăla droguri'. Nici nu mă gândeam că ei e morți”.

Anișoara Lingurar, vecină: „M-a șocat foarte rău, foarte rău, așa ceva e de strigat la cer”.

Vecinii povestesc că Viorel Raț s-a întors, duminică, din Franța unde se angajase ca bucătar. Luni a dat o petrecere zgomotoasă, dar marți și marți spre miercuri noapte a fost liniște deplină în gospodărie. Se pare că, într-un acces de furie, tânărul și-a ucis părinții cu cuțitul, dar n-a realizat decât de dimineață ce a făcut și a sunat la 112.

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „Încă nu avem stabilit un mobil al faptei, urmează să se clarifice. Ce vă pot spun este că tânărul a fost condus la Spitalul Județean pentru probe biologice, pentru a se stabili eventuale substanțe pe care le consumase înainte”.

Vecinii sunt convinși că tânărul a săvârșit faptele într-un moment de tulburare cauzat de consumul de droguri. Adesea au fost martori la scandaluri pe care băiatul le făcea în curte, când amesteca alcoolul cu stupefiantele.

Nicolae Mihai, vecin: „Făcea rău. Eu m-am dus, dar nu am putut să-l calmez că eu sunt bătrân, nu te pui cu ăla. S-o liniștit el, o plecat în Franța, dar s-o întors și mai prost. Să-i omoare pe părinți... Așa ceva...”.

Anișoara Lingurar: „Băiatul ăsta a fost foarte răsfățat. El a luat supradoză de droguri și d-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat”.

Violeta Mihai, vecină: „De câțiva ani a început el cu prostiile lui, cu drogurile lui, cu naiba. Normal, ei erau bolnavi. Dora a făcut preinfarct din cauza că a venit poliția și i-a pus pe burtă”.

Anchetat pentru uciderea ambilor părinți, tânărul urmează să fie supus unei expertize psihiatrice care să constate dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptei. Un element esențial în ancheta va fi rezultatul analizelor toxicologice. În funcție de investigații, el va ajunge fie după gratii pentru crimă, fie într-un spital de psihiatrie, pe viață.

