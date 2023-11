Crescătorii de porci îşi caută clienţi pe TikTok. Cât costă anul acesta un kilogram de carne

Primul venit este şi primul servit, iar preţurile pentru kilogramul în viu variază în funcţie de greutatea animalului.

Mai mulți purceluşi au fost filmaţi de proprietarul lor din Tulcea în timp ce dormeau. Probabil i-a fost mai uşor să îi prindă pe toţi în acelaşi loc. Din imagini reiese că omul are mai multe exemplare, aşa că e pregătit de o vânzare pe măsură. În alt clip, îi surprinde pe grăsuni în timp ce mănâncă.

Vânzătorii au înţeles rapid că va vinde cel mai mult, acela care are un vad comercial cât mai mare. Şi ce expunere este mai bună decât Internetul, unde ofertele cu porci de Crăciun au început să fie tot mai multe.

Aceasta este oferta de purcei a lui Bogdan de la Buzău. Anul acesta are 3 exemplare de vânzare, din rasa Pietrain belgian. Cântăresc între 90 și 120 kilograme, iar prețul per kilogram este de 20 de lei. Cum are un loc de muncă, Bogdan spune că nu ar fi avut timp să se ocupe în alt mod de promovare.

Bogdan Robert Petre, crescător de porci: „Acum, în apropierea Crăciunului, am vrut să fac rezervări. Am ales să postez pe canalul meu de TikTok pentru că am destul de mulți urmăritori și am considerat că ar fi mai ușor să îi rezerv. După ce lasă un comentariu că îi convine și prețul și marfa, atunci discută, stabilim, poate ne întâlnim, vine și vede și fizic și atunci batem palma.”



Alţii au mizat pe umor şi au încercat să posteze filmări comice. Sunt purceluşii unei crescătoare din Ilfov, care postează zilnic câte ceva, pentru a atrage urmăritori. Are în ogradă 50 de exemplare de vânzare.

Ana Maria Vladimir, crescător de porci: „Am peste 15 mii, 20 de mii, 30 de mii, 40 de mii de like-uri. Cam 5, 10, 15 persoane care au venit până acum de pe TikTok. Au venit, au văzut, i-am însemnat. Cine dorește ia de Crăciun, cine dorește ia mai înainte.”

Iar alții au făcut haz de necaz de prețul mult prea piperat.

Promovarea pe reţeaua de socializare e mai rapidă şi mai eficientă, potrivit specialiştilor din domeniu.

Maarius Mihăilă, specialist marketing online: „O oportunitate unică pentru orice timp de afacere, de a se conecta cu publicul lor țintă, într-un mod practic gratuit. Și cu o abordare creativă și strategică. Conținutul postat poate genera zeci sau chiar sute de mii de vizualizări, într-un timp foarte scurt. Astfel se pot genera vânzări.”

Prețul kilogramului de porc viu variază între 14 şi 20 de lei. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, românii mănâncă în medie un kilogram şi jumătate de carne de porc, lunar.

